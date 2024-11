Nations League, Domenichini: "Germania forte, ma Italia consapevole di poter far bene"

"Non vedo l'ora. Loro sono un grande avversario che, come noi, ha ritrovato la sua vecchia forza. L'Italia gioca un calcio molto offensivo e aggressivo. In questo momento giocheremo contro l'avversario più stabile che avremmo potuto avere": così Julian Nagelsmann commenta il sorteggio dei quarti di Nations League contro l'Italia. Il ct della nazionale ha aggiunto: "È positivo per la nostra crescita competere con le migliori squadre. Se arriviamo alle semifinali, sarà una partita emozionante anche contro Danimarca o Portogallo".