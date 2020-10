Nazionale: El Shaarawy positivo al Covid-19, ma con "bassa carica virale"

NATIONS LEAGUE

Il coronavirus si abbatte anche sulla Nazionale italiana di calcio. Dall’ultimo test a cui sono stati sottoposti i calciatori di Roberto Mancini, infatti, è emerso un caso di positività all’interno del gruppo azzurro. Si tratta di Stephan El Shaarawy, come annunciato dal responsabile dell'area medica, il professor Andrea Ferretti, in seguito ai "tamponi eseguiti ieri sera all'arrivo a Bergamo da tutto il gruppo squadra". Ora tutta la rosa e lo staff tecnico si sono dovuti sottoporre ad un nuovo giro di tamponi prima della sfida con l'Olanda in Nations League. Della positività dell'attaccante ha parlato anche Roberto Mancini in conferenza stampa: "Abbiamo vissuto una giornata normale, non è cambiato assolutamente niente. Ci dispiace sia venuta fuori questa cosa". "Abbiamo fatto un tampone al giorno, la speranza è che sia un falso positivo - ha aggiunto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Nations League con l'Olanda - E' chiaro che ti dà un po' di distrazione, ma neanche più di tanto".

Il discorso è poi scivolato sulla gara e Mancini ha dato indicazioni sulla formazione: "Ho tre attaccanti e tre partite, domani tocca a Immobile. Ci saranno dei cambi, 4-5, e rientrerà anche Giorgio (Chiellini, ndr). Chiariamo le cose, è una Nazionale messa insieme due anni fa, abbiamo un gruppo di ragazzi bravissimi, altrimenti non avremmo fatto questi risultati - ha spiegato il ct Mancini in conferenza stampa a Bergamo -. Io ho rispetto dei giocatori, avranno una partita ogni tre giorni, a fine campionato non andranno in vacanza, quindi devo salvaguardarli: se ho tre partite ne faccio giocare una per uno, domani tocca a Immobile. Ciro è un bravissimo ragazzo, ha fatto una valanga di gol ma ho anche rispetto per quella che sarà la sua stagione, lunghissima".

Sul tema ormai tanto dibattuto delle tante gare fatte in giro per il mondo il ct è chiaro: "Forse si potevano eliminare le due amichevoli. Poi chi decide queste cose avrà dei motivi giusti per farlo".

IL DOTTOR FERRETTI: "IL FARAONE STA BENE"

Il 'Faraone' "sta bene" ed "in buone condizioni". "Si parla di tampone positivo, però si tratta di un tampone positivo a bassa carica, il che lascia intendere che potrebbe anche darsi che si tratti di un falso positivo. Come da protocollo tutto il gruppo squadra è stato nuovamente testato, e in particolare il giocatore ha anche eseguito un test sierologico che è risultato negativo".