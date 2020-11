Italia, Bonucci lascia il ritiro: "Torno a Torino, ho chiesto troppo al mio fisico"

NATIONS LEAGUE

"Domani sera dopo la partita torno a Torino, in queste ultime settimane ho chiesto troppo al mio fisico". Leonardo Bonucci alza bandiera bianca e lascerà il ritiro dell'Italia: lo ha annunciato alla vigilia della sfida di Nations League contro la Polonia. “Sta succedendo che negli ultimi 20 giorni mi sono portato dietro il piccolo infortunio che ho avuto con il Verona e nella partita con la Lazio è peggiorato - ha aggiunto il difensore azzurro e della Juve a Sportmediaset - Speravo in questi giorni di poter recuperare per essere qui a giocare questa partita così importante, ma purtroppo non è migliorato. Ovvio che c’è grande dispiacere perché domani potevo tagliare un traguardo importante, però sono ancora giovane e spero di poterlo tagliare già nel prossimo raduno di marzo”.

"Troppe partite? La verità è che questo è un anno particolare, il periodo in cui ci saremmo dovuti riposare l’abbiamo passato a giocare e questo ovviamente ha delle conseguenze - ha detto ancora Bonucci - C’è stato uno sforzo fisico importante e ora mi porto dietro questo infortunio. Sarebbe stato più bello riposare in un altro modo, ma è un periodo particolare e lo è per tutto il mondo. L’importante è che al primo posto venga sempre messa la salute delle persone”.