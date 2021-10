Italia, Acerbi per Bonucci e Kean recupera

Roberto Mancini mischia le carte in vista della finale di Nations League per il 3° posto in programma domenica alle 15 allo Stadium di Torino (arbitrerà il serbo Srdjan Jovanovic). Il ct azzurro deciderà solo all'ultimo momento gli 11 dell'Italia da mandare in campo, tenendo conto delle condizioni di chi ha giocato mercoledì contro la Spagna.