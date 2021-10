Italia, Mancini tiene alta la guardia: "Contro il Belgio fondamentale per i sorteggi dei Mondiali"

ITALIA

Il ct azzurro: "Dobbiamo rimanere nelle prime sette del ranking". Poi sui giovani e su Balotelli

"La partita di domenica con il Belgio è fondamentale. Dobbiamo rimanere nelle prime sette del ranking per i sorteggi dei mondiali". Il ct della Nazionale Roberto Mancini tiene alta la guardia in vista della finale per il terzo posto di Nations League contro il Belgio. Poi torna sulla sconfitta in semifinale contro la Spagna: "L'atteggiamento non è stato sbagliato. Ovviamente ci dispiace dopo 37 partite con risultati utili ma prima o poi sarebbe accaduto".

Sugli innesti di giovani giocatori nel gruppo azzurro, come Lorenzo Lucca del Pisa: "Tante volte avremmo voluto chiamare giocatori molto più giovani però sappiamo che c'è anche l'Under 21 che deve qualificarsi nel proprio girone quindi a volte a malincuore lasciamo dei giocatori giovani - ha proseguito Mancini intervenuto al Festival dello sport di Trento - Certo solo portarli, inserirli nel gruppo, e far conoscere i giocatori con più esperienza non può che far migliorare ma questo a volte non è possibile con partite che si accavallano come in questi giorni. Vedremo ma ci sarà occasione sicuro. Avere avuto un anno in più per preparare l'Europeo ha permesso ai giocatori, specie a quelli più giovani, di giocare di più con le proprie squadre. E, dunque, di migliorare. Locatelli ne è l'esempio".



Su un eventuale ritorno in azzurro di Mario Balotelli: "Ha 31 anni, quindi dipende da lui. Le porte sono aperte a tutti e nessuno è mai stato dimenticato, valutiamo tutte le posizioni che possono fare bene per la squadra".