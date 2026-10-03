Irlanda-Israele, ancora tensione prima del match: caos alla conferenza stampa della vigilia

Un dirigente della federazione irlandese (Fai) ha replicato per lui, affermando: "Oggi non rispondiamo a domande di questo tipo, solo calcio". Un altro ha poi affermato che i giocatori irlandesi "hanno chiamato i nostri scimmie durante la partita...", venendo interrotto dal funzionario della Fai, che mentre diceva "questo è completamente falso" ha fatto togliere il microfono al reporter e concluso anzitempo la conferenza stampa. Conferenza che poi è ripresa in una stanza adiacente senza la presenza dei giornalisti isreaeliani.