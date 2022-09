Inghilterra, Southgate: "L'Italia non è più debole rispetto all'Europeo"

VERSO ITALIA-INGHILTERRA

Il ct inglese: "Dobbiamo ritrovare determinazione e risultati". Il capitano: "Ci prepariamo al Mondiale"

Poco più di 12 mesi fa Italia-Inghilterra significava il meglio del meglio in Europa con la finale di Euro 2020 a Wembley. Oggi, mentre gli inglesi preparano il Mondiale in Qatar anche attraverso l'impegno in Nations League di San Siro, l'Italia si lecca le ferite. Il ct britannico Southgate però non si fida degli Azzurri: "L'Italia non è più debole rispetto all'Europeo, seguiamo da vicino la Serie A e conosciamo bene i giocatori".

"Abbiamo già giocato contro la selezione di Mancini dopo l'Europeo e sappiamo quanto forti sono i giocatori che ha a disposizione. Sta a noi rispondere agli ultimi due precedenti e migliorarci sul campo". Anche l'Inghilterra non sta vivendo un gran periodo e una vittoria al Meazza permetterebbe di lasciare l'ultimo posto nel girone di Nations League: "C'è bisogno di impegno da parte di tutti e su questo stiamo lavorando, stiamo facendo in modo che la squadra possa allenarsi al meglio possibile".

Con la Nazionale si riparte sempre da zero secondo Southgate: "C'è sempre bisogno di riflettere e fare chiarezza, anche se ovviamente sappiamo di dover migliorare rispetto a giugno. Partire da San Siro, uno stadio iconico, sarà un onore".

KANE: "VINCERE PER PREPARARCI AL MONDIALE"

Harry Kane non ha usato giri di parole, l'Inghilterra deve tornare a vincere in vista di Qatar 2022 già a partire dal match contro l'Italia: "La retrocessione in questa Nations League è possibile, ma non deve influenzare la nostra determinazione. Ci sono ancora due partite e saranno molto utili in vista del Mondiale perché dobbiamo provare a imporre il nostro gioco, ed è quello che proveremo a fare contro l'Italia".