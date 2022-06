Germania, Flick: "Mancini sta ancora facendo un ottimo lavoro. Ha qualità e passione"

VERSO ITALIA-GERMANIA

Il ct tedesco presenta la sfida di Nations League con gli Azzurri: "Vogliamo vincere contro l'Italia con la miglior squadra possibile"

Il ct della Germania, Hansi Flick, ha presentato la sfida di Nations League contro l'Italia in programma domani sera. "A Bologna farà molto caldo, ci saranno 30 gradi. Se qualcuno è stanco, deve uscire - ha spiegato -. Credo che tutti siano motivati per ottenere il miglior risultato possibile contro l'Italia. Penso che Mancini stia ancora facendo un ottimo lavoro. Ha la qualità e la passione necessarie per questo. Vogliamo vincere con la miglior squadra possibile".

La Germania utilizzerà queste 4 gare di Nations League per avere risposte in vista del Mondiale in Qatar di fine anno. "In vista della Coppa del Mondo lavoriamo per fare in modo di essere tra i migliori al mondo. Non sappiamo a che punto saremo al termine delle quattro partite - ha aggiunto l'ex tecnico del Bayern -. Ma siamo ben preparati. Dopo le quattro partite dobbiamo vedere cosa dobbiamo migliorare e fare meglio da settembre. Mi aspetto progressi da ogni giocatore. Ognuno ha ancora margini di miglioramento e l'aspirazione a migliorare. In questi giorni abbiamo discusso anche delle posizioni. La chiarezza è estremamente importante. Se due giocatori sono coordinati, è un vantaggio perché uno si prende cura dell'altro".

Il grande dubbio per la sfida con gli Azzurri è Marco Reus. "Sta facendo un allenamento separato. Se tutto andrà bene, domani sera farà parte della rosa".

