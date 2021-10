Francia, Deschamps: "Felice di tornare a Torino, vogliamo arrivare in fondo alla Nations League"

"Abbiamo fatto di tutto per qualificarci a questa Final Four e adesso cercheremo di superare il Belgio e poi la vincente di Italia-Spagna". Obiettivo chiaro quello del ct della Francia Didier Deschamps alla vigilia della semifinale di Nations League contro il Belgio all'Allianz Stadium di Torino. "Per me è una città speciale, è come una seconda casa: è un grande piacere stare qui, anche se lo stadio è diverso". Su Mbappé e l'intervista su L'Equipe in cui sosteneva che si aspettava piuù sostegno dai compagni dopo il rigore sbagliato e l'eliminazione agli Europei "Non so cosa abbia detto, non mi interessa. Kylian è felice di essere qui".