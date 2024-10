Francia, Deschamps fa sorridere Inter e Milan: "Thuram sta meglio, Maignan assente solo per precauzione"

La sosta per le nazionali, in questo caso per la Nations League, è sempre un momento di tensione tra club e federazioni. Inter e Milan nelle ultime ore avevano guardato con preoccupazione l'evolversi della situazione nel ritiro della Francia, ma a tranquillizzare tutti sulle condizioni fisiche di Marcus Thuram e Mike Maignan ha pensato direttamente il ct Deschamps, partendo dall'attaccante nerazzurro per cui ha anche speso parole di elogio visti i tanti gol in Serie A. "Marcus sta meglio, ha avuto un piccolo problema fisico nell'ultima partita di campionato. - ha commentato il tecnico -. Nell'Inter è inserito in un sistema particolare in cui gli attaccanti sono praticamente obbligati a essere decisivi. Gli serve fiducia e tranquillità, tutto ciò che ti porta a fare la cosa giusta".