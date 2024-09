Deschamps: "Italia e Francia hanno cambiato tanto, obiettivo è vincere"

NATIONS LEAGUE

Il ct francese su Rabiot ancora senza squadra: "Situazione imbarazzante"

© afp Dopo il deludente Euro 2024, la Francia di Didier Deschamps cerca il riscatto in Nations League. Prima avversaria l'Italia a Parigi. "Dobbiamo cercare di essere sempre il più pericolosi possibile e cercare di vincere, ma dipende anche dall'avversario - ha spiegato il ct francese in confereza stampa - La nostra mancanza di efficacia ci ha penalizzato agli Europei anche se siamo arrivati in semifinale. Non abbiamo tutti i giocatori, ci sono due partite in tre giorni e indipendentemente da chi giocherà domani e lunedì l'obiettivo sarà ottenere il miglior risultato con la miglior prestazione", ha aggiunto. "Poi dipenderà anche dall'Italia che avrà giocatori diversi, come noi hanno introdotto vari cambiamenti ma sempre con lo stesso obiettivo e la stessa ambizione. Le critiche ci sono sempre state, fanno parte della mia vita quotidiana, ma l'obiettivo è vincere ed essere più pericolosi possibile".

Tra i tanti assenti, anche Adrien Rabiot, ancora senza squadra dopo l'addio alla Juventus. "È una situazione un po' imbarazzante, ci ho parlato ed è stato sollecitato da parecchie squadre ma non ha ancora deciso - ha proseguito Deschamps -. Senza allenamenti non può essere competitivo, ma spero che possa presto scegliere una situazione che lo possa riportare con noi".

MBAPPÉ: "EURO 2024 UN FALLIMENTO, VOGLIO VINCERE"

Mbappé e la nuova avventura al Real. "Sono molto felice, sta andando molto bene, abbiamo già vinto un trofeo. Va sempre meglio. Ho segnato dei gol, tutto sta andando bene. Torno in Francia con la stessa energia".

Sul ritorno a Parigi dopo l'addio al PSG. "Non sono andato via molto tempo fa, è una cosa recente. Venire in Nazionale è un piacere. Per il momento non sento questa differenza, arriverà con il tempo".

Lo stato di forma e la posizione in campo. "Non ho più il naso rotto, quindi va bene rispetto agli Europei! Per quanto riguarda il mio ruolo, posso giocare nei tre ruoli in attacco. Non cambia molto, posso giocare in tutti e tre i ruoli e l'ho fatto bene in tutti e tre i posti onestamente. Fisicamente e mentalmente sto bene".

Il ritorno al Parco dei Principi. "È speciale. Ho passato tanti anni qui, ho tanti ricordi, ho solo bei ricordi qui, con la mia famiglia, i miei compagni, la società. Ora, che accoglienza mi aspetto? Non mi aspetto molto. Non mi interessa, l'importante è vincere".

Su Euro 2024. "È ormai alle mie spalle, sono andato avanti. È stato un fallimento, eravamo tristi, ma l'ho rimosso rapidamente dalla mia mente".

Le critiche al gioco espresso dalla Francia. "Non so cosa pensi la gente, non ci faccio più caso. Vengo, gioco e quello che pensa la gente è l'ultima delle mie preoccupazioni. Cerchiamo di dare il massimo. Non possiamo accontentare tutto il mondo. Ci saranno sempre discussioni".

Sulla sfida con l'Italia. "Parlerò stasera con Donnarumma. Come l'Italia, non abbiamo giocato bene. Ma è pur sempre un Francia-Italia, sarà una bellissima partita. Ci prepareremo per affrontare la migliore versione dell'Italia".

Mbappé dribbla la domanda sulla disputa salariale con il PSG. "Ho solo bei ricordi da conservare con il PSG, auguro loro il meglio".

Le condizioni del naso fratturato a Euro 2024. "Ho fatto alcuni esami, non c'è bisogno di un intervento chirurgico. Non ho alcun problema con la respirazione o il sonno. L'operazione non è necessaria".

