Da Klopp a Zidane, passando per Xavi e Jorge Jesus: i big delle panchine ora scelgono le Nazionali

Poi, nel post estate 2026, sono arrivate le nuove panchine che hanno confermato il trend. La Francia si è affidata a Zidane, che ha iniziato dal top la sua carriera di allenatore e ora si cimenta nel dopo Deschamps. Klopp, che sembrava aver detto addio alla panchina per una vita da dirigente e poi si è fatto convincere dalla Germania. Xavi Hernandez, uno che fino a poco tempo fa era considerato un nuovo guru del calcio posizionale e che, dopo l'addio al Barcellona, dava l'impressione di aver fatto il suo tempo, è diventato il ct dell'Olanda, rilanciando il famoso binomio tra i colori arancioni e la scuola catalana. Jorge Jesus, un mito del calcio portoghese e garanzia di organizzazione e spettacolo, si è accasato sulla panchina della Nazionale del suo Paese.