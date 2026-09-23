Germania, Klopp: "Nervoso per il debutto? Non ne ho avuto il tempo"

Klopp ha anche negato che ai giocatori non importi rendere al meglio a livello: "Credetemi, ci tengono moltissimo, per loro significa tutto". Klopp ha richiamato in squadra Marc-André ter Stegen e sarà lui il portiere titolare contro l'Olanda di Xavi, insieme al quale nel 2015 ha vinto la Champions League. "Sarà davvero speciale", ha detto il portiere a proposito dell'incontro con il suo ex compagno -. Xavi è una persona molto importante nella mia vita. Andiamo molto d'accordo".