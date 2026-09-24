Belgio, Van Bommel: "Con l'Italia grande sfida, bello tornare all'Olimpico. Mi piacerebbe allenare il Milan"

"All'Olimpico ho giocato una sola partita e abbiamo vinto lo scudetto. Bello tornarci. Ci siamo preparati bene, non sarà una partita facile. Speriamo di ottenere un altro bel risultato domani". Impossibile per Mark van Bommel non ricordare i suoi trascorsi al Milan: nello stadio dove venerdì sera affronterà l'Italia in Nations League, l'attuale ct del Belgio vinse lo scudetto nella stagione 2010/11 con Max Allegri in panchina. "Non è facile preparare una partita del genere in quattro giorni, ci siamo visti lunedì e domani giochiamo - ha detto nella conferenza stampa della vigilia - Abbiamo avuto pochi giorni ed è sempre difficile. L'Italia e Mancini avranno lo stesso problema, anche lui inizia da zero e anche gli azzurri, dopo 3 mancate qualificazioni, vorranno fare bene. Ci faremo trovare preparati".



"Questa è una grande sfida per noi. Vogliamo giocare partite importanti, come questa contro l'Italia - ha proseguito Van Bommel - Per noi questo impegno è una doppia sfida, vogliamo dominare il gioco e vincere. Se riusciamo a farlo domani, siamo sulla strada giusta". "Ho parlato con De Winter e Moreira di Milanello, dello stadio, del Milan - ha aggiunto a Sky - I rossoneri devono tornare a vincere. È da un paio d'anni che non sono in una situazione molto buona, ma devono tornare a vincere. Allenare il Milan in futuro? Mi piacerebbe". Sul Moreira ammette come sia "un ragazzo simpatico, versatile. È tutto quello che un allenatore desidera. È solo questione di tempo prima che giochi titolare nel Milan".