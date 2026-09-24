Milan, Gonçalo Ramos si racconta: "Amo il basket: è il mio sport preferito"

Poi l'ex Psg racconta il suo adattamento all'Italia e la vita a Milano: "So dire cose semplici come “ciao”, “domani”, “calcio”, “attaccante”. Capisco quasi tutto. Milano? Io preferisco la vita di città. Anche quando ero a Parigi avevamo scelto di vivere vicino al centro. Penso che sia meglio, perché quando non ci alleniamo ho qualcosa da fare, se voglio. È anche più sicuro per la mia famiglia. Ho vissuto in due città meravigliose, ma mi piacerebbe tantissimo vivere qui perché ci sono alcune somiglianze con il Portogallo. Inoltre è una città meravigliosa, più tranquilla di Parigi e per me è meglio perché non amo il caos”.