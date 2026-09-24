Milan, Gonçalo Ramos si racconta: "Amo il basket: è il mio sport preferito"

24 Set 2026 - 20:46
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© italyphotopress

© italyphotopress

Gonçalo Ramos senza filtri. Il neo attaccante del Milan ha parlato ai canali ufficiali del club raccontandosi a 360 gradi. “Altre passioni oltre il calcio? L’NBA. Amo giocare a basket, è il mio sport preferito. Mi piace guardare l’NBA e ora Philadelphia… Adesso hanno LeBron James, è la nuova squadra di LeBron. Mi piacciono anche altri sport come la Formula 1. Il mio pilota preferito è Hamilton e la mia scuderia preferita è la Ferrari. Poi mi piace andare al cinema, ma i popcorn devono essere buoni. Di serie mi piacciono i Peaky Blinders. Film? Il Pianeta delle Scimmie". 

Poi l'ex Psg racconta il suo adattamento all'Italia e la vita a Milano: "So dire cose semplici come “ciao”, “domani”, “calcio”, “attaccante”. Capisco quasi tutto. Milano? Io preferisco la vita di città. Anche quando ero a Parigi avevamo scelto di vivere vicino al centro. Penso che sia meglio, perché quando non ci alleniamo ho qualcosa da fare, se voglio. È anche più sicuro per la mia famiglia. Ho vissuto in due città meravigliose, ma mi piacerebbe tantissimo vivere qui perché ci sono alcune somiglianze con il Portogallo. Inoltre è una città meravigliosa, più tranquilla di Parigi e per me è meglio perché non amo il caos”.

Ultimi video

01:23
DICH FAVASULI PER SITO 23 09

Favasuli: "Baldini uomo incredibile, è il nostro punto di forza"

02:38
OTO DONNARUMMA PRE BELGIO 24/9 DICH EDL OK

Donnarumma a Sportmediaset: "Sono sicuro che sarà un bel ciclo"

01:49
OTO MANCINI PRE BELGIO 24/9 DICH

Mancini a Sportmediaset: "C'è emozione e tanto lavoro da fare in fretta"

01:48
Callegari: "CR7, vi ricordate questa rissa iconica?"

Callegari: "CR7, vi ricordate questa rissa iconica?"

02:09
Callegari su Allegri: "Ha due colpe principali"

Callegari su Allegri: "Ha due colpe principali"

01:36
Malagutti: "Italia, un dubbio enorme a centrocampo"

Malagutti: "Italia, un dubbio enorme a centrocampo"

01:24
Juve, c'è posta per te

Juve, c'è posta per te: Italiano ringrazia i bianconeri

02:18
Rivoluzione Frattesi

Rivoluzione Frattesi: "Ora sono felice"

01:43
La rivoluzione di Amorim

La rivoluzione di Amorim: cambiano modulo e uomini

01:32
Juve, affari in...porta

Juve, affari in...porta: Vicario leader, ecco Neto

02:28
Allegri o non Allegri?

Allegri o non Allegri?"L'opinione della città

01:09

De Laurentiis è netto: "Sogno un campionato a 16 squadre"

00:36
DICH DE LAURENTIIS SU CARDINALE SRV

De Laurentiis: "Cardinale? Volevo buttarlo fuori!"

01:05

De Laurentiis: "Finalmente il centro sportivo!"

00:39
DICH DE LAURENTIIS SU SPALLETTI SRV

De Laurentiis: "Spalletti? Non capisce che..."

01:23
DICH FAVASULI PER SITO 23 09

Favasuli: "Baldini uomo incredibile, è il nostro punto di forza"

I più visti di Calcio

DICH PIO E SEBASTIANO ESPOSITO PIO IN PORTA 22/09 SRV

Fratelli Esposito in nazionale: "Da piccolo Pio in porta perché…"

Verso Italia-Belgio

Verso Italia-Belgio: le ultime da Coverciano

DICH FAVASULI PER SITO 23 09

Favasuli: "Baldini uomo incredibile, è il nostro punto di forza"

 Okoye e Belen insieme a Milano

Nuova fiamma per Okoye? Dopo Cardi B è il turno di Belen

SRV RULLO ITALIA I TITOLI DI MANCINI 21/9 SRV

Italia, carica Mancini: "Voglio vincere subito. Riconquisterò chi si sente tradito"

Alaba

Il papà principe, la sorella popstar e la moda: viaggio nel mondo di Alaba, nuova star di Udine

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:31
Lazio: domani la ripresa degli allenamenti, domenica amichevole con l'Arezzo
21:16
Livorno, l'omaggio a Protti: intitolato il piazzale dello stadio
20:46
Milan, Gonçalo Ramos si racconta: "Amo il basket: è il mio sport preferito"
19:57
Nations League, minuto di silenzio per Mazzola e omaggio a Baresi prima di Italia-Belgio
19:40
Serie B, altri due punti di penalizzazione alla Juve Stabia