Via al Mancini-bis, domani il secondo esordio: la prima volta era stata inaugurata da un gol di SuperMario Balotelli

Come detto poc'anzi, il modulo ricalcava quello con cui l'Italia dovrebbe presentarsi domani. I giocatori, quelli sono tutti cambiati. O quasi. L'unico superstite è il capitano. Domani Donnarumma difenderà come quel 28 maggio 2018 la porta azzurra. Di fronte a Gigio, presidiavano l'area Bonucci e Romagnoli, con Zappacosta terzino destro e Criscito sull'out di sinistra. Jorginho era ancora il metronomo della squadra, affiancato dalle mezzali Florenzi e Lorenzo Pellegrini. Lì davanti, il tridente composto da Politano, Balotelli e Insigne.