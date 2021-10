Acerbi e i fischi a Donnarumma: "Non capisco, non è giusto: l'Italia è di tutti"

IL PARERE

Il difensore a Sportmediaset: "Al limite si può fischiare in un PSG-Milan, ma con l'Italia no"

Durante Italia-Belgio lo Stadium ha riservato anche applausi a Gianluigi Donnarumma, situazione ben diversa dal match contro la Spagna quando la parte rossonera di San Siro aveva fischiato il portiere dopo il passaggio dal Milan al Paris Saint-Germain. "Non capisco veramente il perché di quei fischi - le parole di Acerbi a Sportmediaset -, l'Italia è di tutti non c'è bisogno di fischiare. Era successo anche a Bonucci (giugno 2018 allo Stadium, quando era milanista; novembre 2018 a San Siro, quando era tornato alla Juventus) non è giusto... Un conto fischiare in PSG-Milan ma quando c'è l'Italia no. Ci sono poche parole per commentare".

Il difensore della Lazio poi parla della vittoria arrivata dopo il ko con la Spagna: "Nel percorso ci sta di inceppare una volta, dopo tante vittorie e il trofeo di Euro 2020. Poi gli spagnoli sono una squadra orribile da affrontare ed eravamo rimasti in dieci. Contenti di aver vinto e, come sempre, si va avanti". Piccolo rammarico per non aver affrontato Lukaku: "Il Belgio è forte, è primo nel ranking ma ci sono rimasto male, è vero: mi piace affrontare i giocatori più forti".