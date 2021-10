Nazionale, i tifosi allo Stadium flirtano con Donnarumma: applausi per il portiere

L'ACCOGLIENZA

Il portiere, capitano contro il Belgio, è stato accolto con entusiasmo a Torino dopo i fischi ricevuti a San Siro

Un fatto che di per sé non dovrebbe fare notizia essendo la sfida in programma in Italia e Donnarumma il portiere della nazionale di Mancini, ma dopo le polemiche degli ultimi giorni per l'accoglienza ricevuta a Milano, anche gli applausi dei tifosi presenti nell'impianto torinese sono da sottolineare. Con la fascia da capitano al braccio, conquistata per essere il giocatore con più presenze in campo, Donnarumma ha risposto col sorriso e con un altro applauso al pubblico.

Prove di flirt per un futuro alla Juventus? Troppo presto per dirlo, anche se l'ipotesi è sempre sullo sfondo. Con Ronaldo funzionarono in un altro contesto gli applausi, chissà che anche per il portiere.