Zarco e Martin: "Abbiamo gettato le basi, quest’anno siamo pronti per grandi cose”

MOTOGP

Linea giovane e obiettivi ambiziosi per il team indipendente che nel 2021 ha dato del filo da torcere alle Case ufficiali.

di

Stefano Gatti

Si alza il sipario del campionato del mondo di MotoGP e Pramac Racing riparte dai fantastici risultati della scorsa stagione, primo tra tutti quel “Best Team Independent” che premia il grandioso lavoro di un gruppo che si presenta ai blocchi di partenza per il ventunesimo anno consecutivo. I portacolori del Team saranno anche quest’anno Johann Zarco e Jorge Martín, entrambi nella top ten della clasifica generale della scorsa stagione Pramac Racing, le altre Ducati con lo stesso obiettivo





























Ultime gallery Vedi tutte

Quattro volte sul secondo gradino del podio nella prima metà della scorsa stagione, il francese è reduce da una grande stagione chiusa al quinto posto della classifica generale e migliore dei piloti "indipendenti". Da parte sua lo spagnolo, vincitore la scorsa estate del GP della Stiria a Spielberg, ha chiuso la sua stagione d'esordio in MotoGP al nono posto, prevalendo su Enea Bastianini nella corsa al titolo di "Rookie of the Year”. Entrambi i piloti avranno a disposizione delle Ducati Desmosedici GP22 ufficiali.

Johann Zarco

“Sono davvero felice di correre un’altra stagione con Pramac Racing. La continuità è importante, per migliorarsi e per portare avanti progetti ambiziosi. Con il team abbiamo costruito un ottimo rapporto e sono molto soddisfatto di quello che abbiamo fatto la passata stagione. Non vedo l’ora di partire per i test e salire in moto. Sarà una grande stagione.”

Jorge Martin

“La passata stagione è stata la più intensa della mia vita, un susseguirsi di emozioni fortissime, momenti di grande difficoltà ma anche di estrema felicità. Insieme a Pramac Racing abbiamo iniziato a costruire qualcosa di speciale. L’anno scorso abbiamo gettato le basi, quest’anno siamo pronti per grandi cose”.

Paolo Campinoti

“L’obiettivo di quest’anno è di riconfermarci su livelli molto importanti dopo gli ottimi risultati della scorsa stagione. Il 2021 ha dimostrato che il duro lavoro, associato alla grande professionalità delle persone che formano il team, porta risultati grandiosi. Il rapporto che abbiamo creato con Johann e Jorge è speciale e le classifiche parlano chiaro: Best Team Independent, Best Rider Independent e Rookie of the Year, la stagione migliore di Pramac Racing. Non vedo l’ora di cominciare, ci aspettiamo grandi cose”.

Claudio Calabresi

“È la mia prima volta come Team Manager e darò il massimo per portare Pramac Racing ancora più in alto. Sono certo che una grossa mano ce la daranno Johann e Jorge, che già nel 2021 hanno svolto un lavoro eccezionale. Quest’anno la sfida è affascinante: confermarci e crescere ancora. Abbiamo grandi ambizioni e faremo di tutto per regalare tante soddisfazioni ai nostri tifosi”.

Fonsi Nieto

“Tutto il team sta lavorando tantissimo per partire subito alla grande. Vogliamo riconfermarci tra le squadre più competitive delle MotoGP. L’anno scorso con Johann e Jorge abbiamo fatto cose incredibili, ora vogliamo alzare ancora l’asticella e lottare in ogni gara per le posizioni di testa. Penso che abbiamo tutte le carte in regola per raggiungere grandi obiettivi”