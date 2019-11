Yamaha ufficiale per Quartararo nel 2020: "Ho dimostrato di essere veloce"

MOTOGP

Yamaha raddoppia e "promuove" Quartararo e Morbidelli. La casa dei tre diapason ha annunciato che nel prossimo Mondiale anche i due del team Petronas avranno la moto ufficiale versione 2020. Una M1 "A-Spec", questa la denominazione, uguale a quelle di Rossi e Vinales con cui prenderanno il via dal Qatar. Una bella notizia per il giovane francese che ha impressionato tutti: "Sono felice di questo, ho dimostrato di poter essere veloce quest'anno. Ringrazio Yamaha e Petronas che me lo hanno permesso".

Galvanizzato dalla bella notizia Quartararo è sceso in pista veloce come non mai: "Un giro incredibile. Oggi sulla moto mi sono sentito benissimo appena uscito con la gomma nuova. Mi sono praticamente guadagnato il Q2 ma si può sempre migliorare". Il sogno è quello di vincere la prima gara in MotoGP: "Il passo è buono. Ho fatto 18 giri con una morbida usata ed è andata bene. Devo lavorare ancora un po' sulle gomme in vista della gara, ma avrò tempo per farlo". Il francese non è ancora al 100% dal punto di vista fisica per la caduta di Phillip Island: "Mi fa male il piede. Quando sei sulla moto però ti dimentichi del dolore, soprattutto se sei in prima posizione".