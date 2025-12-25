Natale al Madison Square Garden, Brunson trascina New York

Il Madison Square Garden è stato come da tradizione teatro del primo match del Natale in Nba, vinto in rimonta dai New York Knicks, la seconda miglior squadra della Eastern Conference, che ha dovuto lottare a fondo prima di avere la meglio sui Cleveland Cavaliers per 126-124. Un match in altalena, con gli ospiti capaci di prendere il largo nel primo e nel terzo quarto ma nn di resistere alla rimonta dei Knicks, che hanno avuto in Brunson il loro miglior realizzatore con 34 punti, gli stessi di Mitchell dall'altra parte. Gli ultimi minuti, tra schiacciate e tiri da tre, sono stati esaltanti per il pubblico perchè i Cavs dopo aver subito il sorpasso che sembrava definitivo si sono rifatti sotto fino a -1 ma sono stati respinti da un ultimo tiro libero a fil di sirena.