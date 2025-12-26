Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cover Girl
1 di 33
© sportmediaset
© sportmediaset
© sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset

COVER GIRL

Pulisic-Sweeney, la love story che fa discutere Italia e USA: ma c’è qualcosa che non torna

26 Dic 2025 - 07:00
33 foto

In questi giorni di festa sui social sta facendo molto discutere anche oltreoceano l'indiscrezione, lanciata qui in Italia dalla pagina Instagram "DNA Bomber", di una love story tra l'attaccante del Milan Christian Pulisic e l'attrice Sydney Sweeney, diventata famosissima grazie alla serie "Euphoria". Al momento non ci sono conferme, ma come detto la voce sta facendo molto discutere perché il capitano della nazionale in USA è davvero una star, mentre lei non è vista di buon occhio per via di un recente spot che secondo alcuni ha esaltato gli stereotipi sulla rappresentazione femminile. Ma non è tutto perché i due sarebbero anche già fidanzati, il rossonero con la golfista Alexa Melton (l’ultima foto insieme è dello scorso giugno), mentre la donna con l’imprenditore Scooter Braun.

pulisic

Ultime gallery

22

Raphaela Milagres incanta sul ring e ruba la scena a Joshua e Paul

33

Pulisic-Sweeney, la love story che fa discutere Italia e USA: ma c’è qualcosa che non torna

89

Valentina Vignali si sposa con Fabio Stefanini... in tuta!

25

Loredana spinge Adeyemi lontano da Dortmund: vuole una capitale europea

60

Le ferie, la fede, i figli: 3 indizi fanno una prova, Morata-Campello "separati in casa"

20

Joe Gomez tentato dal Milan, la sua Tamara Tia in attesa

40

Gisele Bündchen dimentica Tom Brady: matrimonio in gran segreto e per pochi intimi

66

Dybala-Boca, ora ci si mette anche la suocera: "Oriana vuole andare via"

22

Raphaela Milagres incanta sul ring e ruba la scena a Joshua e Paul

I più visti di Cover Girl

Gisele Bündchen dimentica Tom Brady: matrimonio in gran segreto e per pochi intimi

Le ferie, la fede, i figli: 3 indizi fanno una prova, Morata-Campello "separati in casa"

Loredana spinge Adeyemi lontano da Dortmund: vuole una capitale europea

Valentina Vignali si sposa con Fabio Stefanini... in tuta!

Joe Gomez tentato dal Milan, la sua Tamara Tia in attesa

Raphaela Milagres incanta sul ring e ruba la scena a Joshua e Paul