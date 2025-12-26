Pulisic-Sweeney, la love story che fa discutere Italia e USA: ma c’è qualcosa che non torna

In questi giorni di festa sui social sta facendo molto discutere anche oltreoceano l'indiscrezione, lanciata qui in Italia dalla pagina Instagram "DNA Bomber", di una love story tra l'attaccante del Milan Christian Pulisic e l'attrice Sydney Sweeney, diventata famosissima grazie alla serie "Euphoria". Al momento non ci sono conferme, ma come detto la voce sta facendo molto discutere perché il capitano della nazionale in USA è davvero una star, mentre lei non è vista di buon occhio per via di un recente spot che secondo alcuni ha esaltato gli stereotipi sulla rappresentazione femminile. Ma non è tutto perché i due sarebbero anche già fidanzati, il rossonero con la golfista Alexa Melton (l’ultima foto insieme è dello scorso giugno), mentre la donna con l’imprenditore Scooter Braun.