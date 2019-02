Yamaha, Rossi: "Ho avuto delle buone sensazioni, siamo sulla strada giusta"

06/02/2019

Primo giorno di test per la MotoGP e per Valentino Rossi, che commenta con soddisfazione l'esordio della nuova Yamaha a Sepang: "Primo giorno abbastanza positivo - dice il Dottore -, ho avuto delle buone sensazioni sulla moto fin dal principio e non andiamo male neppure quando le gomme si usurano, quello era il nostro punto debole. Siamo sulla buona strada, ma abbiamo bisogno di qualcosa in più".