La Yamaha presenta la nuova moto in vista della stagione 2025: "Siamo più in forma che mai"

"È l'inizio di una nuova stagione per la MotoGp e di un nuovo capitolo per Yamaha. Come pilota sei sempre entusiasta all'idea di cominciare, provare la nuova moto e vedere la livrea in azione. La soluzione, con più blu, mi piace molto. In pista sarà bella da vedere. Il primo test sarà più emozionante del solito, perché Yamaha ha avviato un grande progetto insieme a Pramac - ha spiegato Quartararo -. So che tutti sono impazienti di iniziare a lavorare nei test precampionato. Ciò mi rende ancora più motivato. Mi sono allenato senza sosta e mi sento a un buon livello. Credo di essere più in forma che mai, non vedo l'ora di iniziare e vedere il pubblico che fa il tifo per noi".