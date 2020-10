 Yamaha come da pronostico nelle qualifiche di Aragon: Quartararo beffa Vinales

GP ARAGON MOTOGP

STEFANO GATTI

Pole position di Fabio Quartararo nelle qualifiche del Gran Premio di Aragon della MotoGP. Nonostante la caduta nelle Libere 3 del mattino, il leader del Mondiale ha stretto i denti ed ha strappato per 46 millesimi la pole a Maverick Vinales. Un sorprendente Cal Crutchlow completa la prima fila con la Honda LCR. Quarto tempo e seconda fila per Franco Morbidelli. Ducati pasticcia in Q1: Danilo Petrucci passa e si qualifica ottavo. Andrea Dovizioso resta fuori e prenderà il via dall'interno della quinta fila.

Quattro ore dopo la caduta che lo ha costretto a un rapido passaggio al centro medico del circuito di Aragon (e presumibilmente a zoppicare per il resto del weekend), Fabio Quartararo mette a segno la sua quarta pole position della stagione e prepara una domenica da balzo in avanti (forse decisivo) verso il titolo di campione del mondo. Sarà dura fermarlo, per i suoi avversari. Joan Mir (staccato di dieci punti dal francese) ha agguantato la seconda fila, Andrea Dovizioso (a meno diciotto) scatterà adirittura dalla quinta al termine di una qualifica nella quale i piloti del Ducati Team (e la squadra stessa) hanno un po' pasticciato nella gestione delle "track positions" durante il Q1, che vedeva il forlivese e Danilo Petrucci in lotta per accedere alla fase finale. Missione compiuta per il ternano, niente da fare per Dovizioso, che prenderà il via dalla quinta fila, con il tredicesimo tempo. Il rivale più pericoloso per Quartararo sembra poter essere Vinales che, in sella all’unica M1 factory in pista ad Aragon, deve dimostrare di saper replicare - alla domenica - le performances dei due giorni di prove.

Chiude la prima fila Cal Crutchlow che ha portato in alto la Honda LCR, squadra che piazza entrambe le proprie moto davanti Agli esemplari HRC, visto che Takaaki Nakagami è settimo mentre Alex Marquez è solo undicesimo. Migliore delle Ducati quella Pramac di Jack Miller che – direttamente dal Q1 – il pilota australiano spinge fino alla quinta posizione, al centro della seconda fila completata da Franco Morbidelli e dal già citato Joan Mir. Il catalano di Suzuki punta sempre al suo primo successo: metterlo a segno proprio ad Aragon mischierebbe di nuovo le carte di un Mondiale che Quartararo (postumi del volo alla curva 14 permettendo) punta invece ad indirizzare definitivamente a proprio favore.