Yamaha annuncia il divorzio da Morbidelli: dal 2024 c'è Rins

MOTOGP

Il team, con un comunicato ufficiale, rende nota la fine del rapporto con il pilota italiano

© Getty Images Questo l'annuncio ufficiale: "Yamaha Motor Co., Ltd. annuncia che la sua partnership con Franco Morbidelli si concluderà alla fine del 2023 quando Morbidelli affronterà nuove avventure. Da quando Morbidelli è in Yamaha, dal 2019, l'italiano ha guadagnato sei podi: tre vittorie, un secondo e due terze posizioni. Può anche vantare due pole position ed è stato Vice campione del mondo nel 2020".

"Dopo una piccola pausa dovuta all'infortunio al ginocchio durante la stagione 2021, Morbido è tornato nel GP di San Marino nel Team Yamaha Factory Racing. In totale ha messo insieme finora 74 gare in Yamaha. Yamaha Motor Co., Ltd., Yamaha Motor Racing, e il Monster Energy Yamaha MotoGP Team sono estremamente grati dell'apporto di Morbidelli, della sua continua motivazione e del suo modo di pensare sempre positivo, non vedendo l'ora di condividere altri momenti memorabili durante i restanti 12 MotoGP del 2023.

Yamaha Motor Co., Ltd. augura a Morbidelli il meglio per i suoi sforzi futuri nelle corse, confermando il totale supporto nei suoi confronti nelle rimanenti gare della stagione, per concludere in bellezza la partnership".

Yamaha ha poi annunciato il sostituto: "Yamaha Motor Co., Ltd. è felice di annunciare l'ingaggio di Alex Rins. Si aggregherà al team per la stagione di MotoGP del 2024 insieme a Fabio Quartararo. L'enorme esperienza dello spagnolo tra vittorie (6x MotoGP, 4x Moto2, 8x Moto3, 18 in total) e podi (18x MotoGP, 17x Moto2, 23x Moto3, 58 in totale) e l'evidente talento, sono un'aggiunta importante per il team Yamaha.

Dopo l'infortunio alla gamba subito nel GP Sprint in Italia nel 2023, gli appassionati di MotoGP non vedono l'ora di rivederlo in azione. Ha subito due interventi e sta lavorando duro per recuperare al cento per cento".