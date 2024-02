Yamaha a tutta esperienza: Quartararo e Rins per l'anno del riscatto

MOTOGP

Anno zero o quasi per la Casa giapponese che arriva da una stagione poverissima di soddisfazioni

MotoGP, ecco il team Yamaha: Quartararo e Rins per il riscatto







































Tanta voglia - anzi urgenza - di riscatto per Yamaha Monster Energy, il team ufficiale della Casa di Iwata che ha svelato da Sepang la livrea della M1 con la quale il confermato Fabio Quartararo e la new entry Alex Rins hanno il compito di fare dimenticare un 2023... altrettanto da dimenticare. Yamaha ha chiuso infatti a secco di vittorie la scorsa stagione, mettendo dietro solo Honda (!) nella classifica Costruttori. Certo, senza dimenticare che le M1 in pista erano solo due. Quanto ai piloti, il Diablo Quartararo ha faticato a piazzarsi nella top ten finale (decimo!), prevalendo per soli nove punti su Jack Miller. L'unica "vittoria" 2023 porta la firma di Alex Rins, grazie all'inatteso successo nel GP delle Americhe, ovviamente allora in sella alla Honda LCR, all'inizio di una stagione tormentata per il catalano, da lì in avanti a lungo assente per infortunio.

© Yamaha MotoGP Press Office

Fabio Quartararo

"È l'inizio della nuova stagione, è sempre emozionante! Ripartiamo tutti da zero e so che sia io che il team siamo super motivati a lavorare il più possibile durante i test di Sepang. Un buon inizio di 2024, anche se si tratta solo di test prestagionali, può tradursi in un grande vantaggio in seguito. Quindi, come sempre, metteremo tutto quello che abbiamo in ogni giorno, in ogni sessione, in ogni corsa e in ogni giro. So che Yamaha ha lavorato duramente dietro le quinte, quindi penso che se continuiamo a spingerci al limite, saremo in grado di avere un grande anno insieme. Voglio lottare davanti e voglio salutare di nuovo i miei tifosi dal gradino più alto del podio!"

Alex Rins

"Ho già avuto il mio primo assaggio della M1 lavorando con il team Yamaha nei test di Valencia e nei test di shakedown, ma l'evento di lancio della stagione MEYM 2024 di oggi mi fa sentire di nuovo entusiasta come se fosse il primo giorno. Abbiamo fatto un buon primo run nei test di Valencia, quindi sono stato abbastanza contento di questo, e non vedo l'ora di continuare il lavoro qui a Sepang domani. Ho molte cose da provare, ma mi sento fiducioso. La moto sembra facile da adattare, quindi penso che riuscirò a fare qualche ulteriore passo avanti nei test di Sepang. Ho lavorato molto sulla mia forma fisica per arrivare qui al miglior livello possibile, e ora tutto quello che voglio fare è ricominciare a pedalare!"

© Yamaha MotoGP Press Office

La combinazione di colori della Monster Energy Yamaha MotoGP™ YZR-M1, le tute dei piloti e l'abbigliamento della squadra sono invariati. I cambiamenti più evidenti sono la livrea con alcuni nuovi sponsor e gli aggiornamenti di Yamaha sul fronte del personale e dell'organigramma. Fabio Quartararo rimane uno dei preferiti dai fans ed è determinato a tornare a lottare per rendere il 2024 il suo anno. In questa stagione è affiancato dal nuovo compagno di squadra Alex Rins, che porta fresche competenze tecniche e di guida. Oltre alla nuova line-up di piloti di Monster Energy Yamaha MotoGP, anche la dirigenza Yamaha ha subito alcuni cambiamenti per il 2024. Takahiro Sumi lavorerà ora a stretto contatto con il nuovo Project Leader Yamaha YZR-M1 Kazuhiro Masuda e con il nuovo Direttore Tecnico Yamaha Factory Racing Massimo Bartolini.

Il Team Principal di Monster Energy Yamaha MotoGP e Managing Director di Yamaha Motor Racing Lin Jarvis e il Team Director di Monster Energy Yamaha MotoGP Massimo Meregalli rimangono al timone dell'equipe Monster Energy Yamaha MotoGP, mentre il Yamaha Factory Racing MotoGP Test Team e il suo pilota Cal Crutchlow saranno guidati da Kazutoshi Seki nel 2024. Con una struttura aziendale rinnovata, tutti coloro che sono coinvolti nel progetto MotoGP™ sono pienamente motivati a fare grandi passi avanti in questa stagione.

Per tutto il 2024, il team Factory Yamaha MotoGP potrà contare ancora una volta sul pieno supporto del title sponsor del team Monster Energy Company. Yamaha ha un'alleanza globale a lungo termine con Monster Energy Company basata sulla loro passione comune per le corse. Il forte rapporto pluriennale tra Yamaha e Monster Energy è evidente nell'iconico e immediatamente riconoscibile marchio Monster Claw ben visibile nel logo del team Monster Energy Yamaha MotoGP, sulle divise del team e sulle moto. La livrea della moto 2024 è ancora una volta composta dal look mimetico che fonde perfettamente i colori Yamaha con l'avventurosa combinazione di colori lifestyle di Monster Energy.

Durante l'evento di lancio della stagione MEYM 2024, Quartararo e Rins hanno espresso la loro grande motivazione per il MotoGP Official Sepang Test (6-8 febbraio) e il MotoGP Official Qatar Test (19-20 febbraio) dove proveranno vari elementi prima che la stagione MotoGP prenda il via con il Gran Premio del Qatar del secondo weekend di marzo (da venerdì 8 a domenica 10).

Takahiro Sumi - General Manager, Motor Sports Development Division, Yamaha Motor Co., Ltd & President, Yamaha Motor Racing

"Come molti sapranno, il lavoro della Motor Sports Development Division di YMC verso un rinnovato successo nel 2024 è iniziato già prima della fine della stagione 2023. L'obiettivo principale di Yamaha è e sarà sempre quello di portare Kando* ai suoi clienti e fan. Va da sé che l'azienda è completamente dedicata alla causa di riportare il trofeo della MotoGP in Yamaha con il nostro nuovo team globale. Sulla base del feedback dei piloti, abbiamo lavorato instancabilmente per trovare nuovi modi per migliorare la nostra moto e sappiamo che Fabio e Álex, così come il collaudatore Cal, sono desiderosi di mettere alla prova la nuova moto con specifiche 2024. Sarà ancora una volta una stagione lunga, ma siamo pronti a metterci al lavoro e a competere a testa alta"

Lin Jarvis: Managing Director, Yamaha Motor Racing & Team Principal, Monster Energy Yamaha MotoGP

"L'anno scorso è stata una stagione difficile, ma ci siamo riorganizzati, abbiamo ristrutturato la nostra organizzazione e ora siamo pronti a rimontare. Dopo aver apportato modifiche significative al nostro team di progetto MotoGP e con una nuova line-up di piloti, il team si sente riposato e pronto ad affrontare la stagione 2024. Gli ingegneri Yamaha hanno lavorato giorno e notte durante la "pausa invernale" e hanno continuato a sviluppare la moto. Quindi, anche se la livrea rimane la stessa per questa stagione, c'è molto di più nella M1 con specifiche 2024 di quanto non appaia a prima vista. Un'altra costante, di cui siamo davvero grati, è il forte rapporto con i nostri sponsor e partner ufficiali. Stiamo entrando nel nostro dodicesimo anno con Monster Energy Company come nostro sponsor e la sesta stagione con loro come title sponsor. Siamo grati a loro e agli altri sponsor, partner e fornitori ufficiali del team, con molti dei quali abbiamo avuto partnership a lungo termine, per aver dimostrato il loro pieno sostegno al nostro progetto e alla nostra missione di eccellere nello sport super innovativo, tecnicamente e fisicamente impegnativo delle corse MotoGP. All'inizio del campionato 2024, affrontiamo 3 test prestagionali seguiti da un calendario di 21 eventi con 42 gare individuali, tra cui le Sprint e le Gare principali. Oltre a ciò, abbiamo numerosi test IRTA durante la stagione e molti test privati in cui ora possiamo utilizzare i nostri piloti GP grazie all'applicazione delle nuove regole di concessione per il 2024. Sarà quindi una stagione lunga e intensa, dove conteranno sia le prestazioni che la resistenza per raggiungere il successo in campionato. Dopo aver già iniziato con lo 'Shakedown Test', ora inizieremo la stagione vera e propria con il test ufficiale IRTA di Sepang, dove potremo valutare le nostre prestazioni rispetto ai nostri concorrenti. Credo che quest'anno sarà una delle stagioni MotoGP più emozionanti degli ultimi tempi e spero che i fan di tutto il mondo si godano le battaglie nei prossimi 10 mesi."