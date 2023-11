Vinales: "Siamo a posto, ma ci siamo arrivati tardi. Martin: "Tanta pressione"

GRAN PREMIO VALENCIA MOTOGP

Il pilota Aprilia recrimina sulla svolta Aprilia, arrivata solo nel finale di stagione

© Getty Images "Abbiamo finalmente capito perché non riuscivamo a fare il salto di qualità quando montavamo la gomma nuova e addirittura finivamo per fare i gamberi nel corso del weekend, man mano che la pista acquistava grip. Quando la gomma posteriore aveva tanto grip finiva infatti per sbilanciare la moto perché quella davanti andava in crisi e mi penalizzava soprattutto a livello del mio stile di guida. Diciamo che ci siamo arrivati un po' tardi, a Sepang, ma è un passo avanti che servirà il prossimo anno. In ogni caso non è ancora il caso di festeggiare: è solo venerdì, sabato i tempi sul giro scenderanno parecchio. Noi in ogni caso partiamo da una bella base". Maverick Vinales tiene i piedi per terra ma sogna un gran finale di stagione al termine di una giornata che lo ha visto chiudere davanti a tutti con il nuovo record del circuito di Valencia.

© Getty Images

Alle spalle del binomio Vinales-Aprilia ci sono entrambi i piloti del team Prima Pramac. Per il candidato Jorge Martin un finale di prequalifica in marcatura stretta su Bagnaia.

"Per noi è stata una giornata molto positiva. Non ero contento con il set up nel primo turno di prove libere, poi abbiamo fatto tanti cambiamenti e alla fine - con molto grip a partire dalla prequalifica - ho fatto un 29 e due che è un gran bel tempo. Nel time attack finale ho seguito Bagnaia perché volevo controllarlo. Pensavo volesse spingere a fondo ma non lo ha fatto, poi sono uscite anche le bandiere gialle. Comunque Pecco sarà sicuramente in Q2 nelle prove ufficiali. È abbastanza normale. Dichiarazioni a parte, In questi giorni ci stiamo tutti inventando qualcosa per mettere pressione al campo avversario e il tempo delle parole è finito. Io volevo farmi sentire: in questo clima di grande nervosismo è molto importante a livello di motivazioni!"

Da parte sua Zarco punta a chiudere in bellezza il suo rapporto con il Team Pramac:

"Oggi abbiamo fatto un buon lavoro sia nelle prove libere che in prequalifica. Con una buona base sulla performance abbiamo potuto metterci a lavorare molto presto sui dettagli. Per quanto riguarda le gomme, abbiamo visto che la soft cala dopo una decina di giri: quindi è un'opzione per la Sprint che ne dura tredici".