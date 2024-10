MotoGp: Martin domina qualifiche e Sprint Race, quarto Bagnaia

La Sprint Race segue un andamento non troppo diverso: alla partenza, Martin è perfetto, mentre Marquez fa un piccolo errore ed è costretto fin da subito a cercare la rimonta. L'iberico della Pramac si rende subito irraggiungibile e chiude con più di un secondo e mezzo di vantaggio sul connazionale del Team Gresini, poi gli italiani: la Ducati si piazza terza e quarta, rispettivamente con Bastianini e Bagnaia, mentre Di Giannantonio è quinto e Morbidelli sesto. Out Bezzecchi che, nel finale, tampona Viñales. Non poteva chiedere di meglio Jorge Martin: questi risultati gli valgono il +16 in classifica generale alla vigilia della gara. Pecco, mai in lotta per la vittoria e in difficoltà anche nel cercare il podio, dovrà rispondere con una super domenica per non allontanarsi ulteriormente dal rivale per il titolo.