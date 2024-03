Via libera per Morbidelli: può correre in Qatar

Tutti in posa in Qatar































Franco Morbidelli sarà regolarmente al via del Gran Premio del Qatar, gara d'esordio della nuova stagione del Motomondiale, in programma nel weekend sul circuito di Losail. Il pilota del team Ducati Pramac Racing ha ottenuto il via libera dei medici, che lo hanno dichiarato "fit" per correre. Morbidelli aveva saltato i test di Sepang e Losail a causa dell'incidente di Portimao a fine gennaio nel quale aveva riportato una commozione cerebrale.