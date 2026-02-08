La MotoGP si presenta a Kuala Lumpur

Prima, alla Permata Sapura Tower si è svolto un evento all’insegna del glamour: i piloti, elegantissimi, sono stati accolti sul red carpet e sono saliti ai piani alti della struttura per partecipare a un party con vista mozzafiato sulla metropoli, fatta di luci e luccichii. I prototipi schierati in MotoGP sono stati inoltre in mostra per la città. E sabato si sono fatti sentire: dopo la pioggia, che ha reso l'attesa più intensa, le star delle due ruote hanno raggiunto il palco dello show finale in sella, coi motori accesi, regalando qualche acrobazia.