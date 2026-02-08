1 di 48
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

LANCIO UFFICIALE

La MotoGP si presenta a Kuala Lumpur

08 Feb 2026 - 09:48
48 foto

Kuala Lumpur ha ospitato il lancio ufficiale della stagione 2026 della MotoGP. In Malesia i protagonisti della classe regina hanno fatto impazzire circa 20.000 di appassionati, accorsi per salutare i propri eroi.

Prima, alla Permata Sapura Tower si è svolto un evento all’insegna del glamour: i piloti, elegantissimi, sono stati accolti sul red carpet e sono saliti ai piani alti della struttura per partecipare a un party con vista mozzafiato sulla metropoli, fatta di luci e luccichii. I prototipi schierati in MotoGP sono stati inoltre in mostra per la città. E sabato si sono fatti sentire: dopo la pioggia, che ha reso l'attesa più intensa, le star delle due ruote hanno raggiunto il palco dello show finale in sella, coi motori accesi, regalando qualche acrobazia.

Moto e piloti sono apparsi trenta minuti più tardi e si sono esibiti davanti a un mare di appassionati. Dopo il passaggio di ciascuno degli eroi della classe regina, sul palco è salita la band The Script, che ha aggiunto la propria performance a quelle di DJ PAWSA e del gruppo malese DOLLA. Prima di far calare il sipario, la band e i piloti si sono messi in posa per una foto di gruppo che ha immortalato il momento. 

Dopo la seconda sessione di test ufficiali a Buriram, si inizierà a fare sul serio l'1 marzo, proprio in Thailandia, con il primo dei 22 Gran Premi in programma quest'anno.

motogp
kuala lumpur

Ultimi video

01:07
DICH AGOSTINI SU MOTGP DICH

Agostini: "Marquez e Rossi? Sono sullo stesso livello"

00:13
Ducati scatenate sulla neve

Ducati scatenate sulla neve

02:04
DICH PIRRO DUCATI SU MARQUEZ 20/1 DICH

Michele Pirro, collaudatore Ducati: "Marquez è un grande, non gli pesa niente"

02:59
A tu per tu con Marquez

A tu per tu con Marquez

02:46
DICH MARQUEZ DUCATI 19-01 DICH

Marquez: "Quest'anno per me è un po' un dejà-vu"

02:41
DICH BAGNAIA DUCATI 19-01 DICH

Bagnaia: "È una moto bella e veloce"

00:45
MCH NUOVA DUCATI 2026 MCH

Ducati toglie i veli alla nuova Desmosedici: i dettagli della GP26

03:17
DICH MARTIN - APRILIA DICH

Martin: "Per battere Marquez servono velocità e costanza"

04:30
DICH BEZZECCHI 15/1 DICH

Bezzecchi: "Aprilia ha la mentalità molto simile alla mia"

01:08
apriliamgp

Aprilia RS-GP26: l'arma per battere la Ducati

01:41
Festa Ducati a Bologna

Festa Ducati a Bologna

03:24
DICH MARC MARQUEZ FESTA DUCATI 19/12 DICH

Marquez: "La grandezza della Ducati la fa la gente"

02:32
DICH PECCO BAGNAIA FESTA DUCATI 19/12 DICH

Bagnaia: "Nelle difficoltà qualcosa abbiamo imparato..."

00:19
Terribile incidente in Moto3

Moto3: spaventoso incidente tra Rueda e Dettwiler

00:20
gresini

Il team Gresini si veste di blu per il GP di Malesia

01:07
DICH AGOSTINI SU MOTGP DICH

Agostini: "Marquez e Rossi? Sono sullo stesso livello"

I più visti di Motogp

Test Sepang: Alex Marquez il più veloce, Bezzecchi secondo con l'Aprilia

Mir lancia la Honda a Sepang: le Ducati VR46 inseguono

A Sepang è già Gran Premio tra carene nere e prove tecniche

Marquez indica la via: Marc brilla subito al via dei test di Sepang

Bezzecchi "sposa" Aprilia: matrimonio d'interesse... iridato

Aleix Espargarò operato al braccio destro: "Ma sono pronto per correre"