La MotoGP si presenta a Kuala Lumpur

Kuala Lumpur ha ospitato il lancio ufficiale della stagione 2026 della MotoGP. In Malesia i protagonisti della classe regina hanno fatto impazzire circa 20.000 di appassionati, accorsi per salutare i propri eroi.
Prima, alla Permata Sapura Tower si è svolto un evento all’insegna del glamour: i piloti, elegantissimi, sono stati accolti sul red carpet e sono saliti ai piani alti della struttura per partecipare a un party con vista mozzafiato sulla metropoli, fatta di luci e luccichii. I prototipi schierati in MotoGP sono stati inoltre in mostra per la città. E sabato si sono fatti sentire: dopo la pioggia, che ha reso l'attesa più intensa, le star delle due ruote hanno raggiunto il palco dello show finale in sella, coi motori accesi, regalando qualche acrobazia.
Moto e piloti sono apparsi trenta minuti più tardi e si sono esibiti davanti a un mare di appassionati. Dopo il passaggio di ciascuno degli eroi della classe regina, sul palco è salita la band The Script, che ha aggiunto la propria performance a quelle di DJ PAWSA e del gruppo malese DOLLA. Prima di far calare il sipario, la band e i piloti si sono messi in posa per una foto di gruppo che ha immortalato il momento.
Dopo la seconda sessione di test ufficiali a Buriram, si inizierà a fare sul serio l'1 marzo, proprio in Thailandia, con il primo dei 22 Gran Premi in programma quest'anno.