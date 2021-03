Vale Rossi festeggia i 25 anni di Motomondiale

"Il 1996? Una vita fa. Un sogno che divenne realtà". Così Valentino Rossi racconta la sua prima volta in un video diffuso sul sito ufficiale della MotoGP, che celebra i 25 anni di attività nel Motomondiale del campione di Tavullia, che ha esordito il 31 marzo del 1996 in 125 a Sepang, in Malesia. "Ero molto felice di partire per il mio primo GP, gioia indimenticabile. Ricordo la battaglia in pista con Jorge Martinez. Arrivai sesto", dichiarata mentre scorrono le immagini della gara.