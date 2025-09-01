Una giornata in pista con Dainese: anche Rossi testa le nuove tecnologie

Da Rossi a Morbidelli: i campioni in pista con Dainese
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
Lo sviluppo insieme a campioni e giovani talenti: è andato in scena il primo Dainese Project Apex
© Ufficio Stampa
Valentino Rossi è tornato in sella al Mugello, questa volta con Dainese. Una giornata in pista con un significato particolare: testare e sviluppare le tecnologie del futuro. È andato in scena il Dainese Project Apex 2025, il primo evento utile a far conoscere ai piloti le tecnologie protettive del domani. Sulla pista toscana tanti campioni e giovani talenti: oltre a Vale, anche Iannone, Morbidelli, Bezzecchi, Di Giannantonio, Migno, Vietti, Aldeguer e tanti altri.
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
Impegnati a testare le innovazioni che vestiranno dalla prossima stagione e che equipaggeranno poi le protezioni disponibili per rider e appassionati di ogni livello, si sono ritrovati al Mugello per provare e sviluppare insieme agli ingegneri e ai tecnici del reparto R&D di Dainese e AGV.
Un occasione unica di vedere in pista e impegnati a lavorare insieme e a divertirsi i grandi campioni di oggi e di domani.
Per Dainese è da sempre fondamentale lavorare con i piloti del motomondiale per lo sviluppo e il test di nuove tecnologie protettive, mettendole alla prova nei contesti d'utilizzo più estremi, con gli utilizzatori più estremi. Per creare prodotti che diano il massimo livello di protezione e libertà di movimento, necessari per la sicurezza di tutti, dai migliori al mondo agli appassionati e i motociclisti di ogni giorno.
Commenti (0)