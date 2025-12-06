Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cover Girl
1 di 21
© instagram
© instagram
© instagram

© instagram

© instagram

L'EX TENNISTA

Ana Ivanovic e Bastian Schweinsteiger, è davvero finita: chiesto il divorzio

L'ex tennista e il calciatore tedesco erano sposati da 9 anni: il divorzio sta per diventare ufficiale

06 Dic 2025 - 07:26
21 foto

Cala il sipario su una delle coppie più iconiche e amate dello sport mondiale. Dopo nove anni di matrimonio, Ana Ivanovic e Bastian Schweinsteiger chiudono ufficialmente la loro storia d'amore. Quella che sembrava una favola moderna si è sgretolata nel silenzio, logorata da impegni divergenti e da un equilibrio familiare divenuto impossibile da mantenere. La notizia della rottura definitiva arriva dalla Germania: secondo quanto riportato dalla Bild, l'ex campionessa di tennis (oggi 38enne) ha compiuto il passo decisivo.

Ultime gallery

27

Delirio in India per Lauren Bell: "La crickettista più bella"

21

Ana Ivanovic e Bastian Schweinsteiger, è davvero finita: chiesto il divorzio

103

Heidi Klum 20 anni dopo ancora protagonista al sorteggio Mondiale

56

Campello-Morata: è di nuovo crisi? Niente più foto insieme sui social

80

A casa Matri il Natale arriva in anticipo, fan in delirio per le foto di Federica

59

Iannone a cuore aperto su Elodie: "La mia alba nel momento più buio"

68

Sinner a Dubai con Laila: l'indizio social svela la fine delle vacanze

22

Dalla moglie di Bastoni a lady Doveri: le wags si prendono la scena al Gran Gala del Calcio

27

Delirio in India per Lauren Bell: "La crickettista più bella"

I più visti di Cover Girl

A casa Matri il Natale arriva in anticipo, fan in delirio per le foto di Federica

Iannone a cuore aperto su Elodie: "La mia alba nel momento più buio"

Heidi Klum 20 anni dopo ancora protagonista al sorteggio Mondiale

Sinner a Dubai con Laila: l'indizio social svela la fine delle vacanze

Il look total black di Chiara Frattesi fa impazzire il web

Campello-Morata: è di nuovo crisi? Niente più foto insieme sui social