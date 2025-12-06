Ana Ivanovic e Bastian Schweinsteiger, è davvero finita: chiesto il divorzio

Cala il sipario su una delle coppie più iconiche e amate dello sport mondiale. Dopo nove anni di matrimonio, Ana Ivanovic e Bastian Schweinsteiger chiudono ufficialmente la loro storia d'amore. Quella che sembrava una favola moderna si è sgretolata nel silenzio, logorata da impegni divergenti e da un equilibrio familiare divenuto impossibile da mantenere. La notizia della rottura definitiva arriva dalla Germania: secondo quanto riportato dalla Bild, l'ex campionessa di tennis (oggi 38enne) ha compiuto il passo decisivo.