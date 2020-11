Un venerdì da sogno per Zarco a Portimao, da incubo per Valentino Rossi: caduta e penultimo tempo

Una Ducati davanti a tutti nelle Libere 2 di Portimao: è quella Esponsorama del francese Johann Zarco che stacca di 119 millesimi Maverick Vinales, secondo come già nel primo turno. Alle loro spalle la sempre più sorprendente Aprilia di Aleix Espargarò, (+0.228). Sesto tempo per il neocampione Joan Mir. Cadute per Alex Rins, Takaaki Nakagami e per un Valentino Rossi sempre più in difficoltà ed autore del ventunesimo e penultimo tempo.