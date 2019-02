Tutti i record di Valentino Rossi

16/02/2019

- Solo Giacomo Agostini (15) e Angel Nieto (13) hanno conquistato più Mondiali di Valentino Rossi (9, al pari di Mikel Hailwood e Carlo Ubbiali) considerando tutte le Classi. - Solo Agostini (otto) ha conquistato più Mondiali nella Classe regina (500 e MotoGP) di Valentino Rossi (sette). - Valentino Rossi è stato l’unico pilota in grado di vincere almeno un Mondiale nella Classe 500 e in MotoGP (dal 2002). - Valentino Rossi ha concluso cinque volte al secondo posto di un Mondiale, un record per un pilota delle due principali Classi (500 e MotoGP). - Rossi si trova solamente a sette successi di distanza dal record di Giacomo Agostini come pilota che ha vinto più Gran Premi nel Motomondiale (122, in tutte le categorie). - Valentino Rossi ha ottenuto 232 podi nel Motomondiale in tutte le Classi, 73 in più rispetto al secondo in questa classifica (Giacomo Agostini, 159). - Valentino Rossi è l’unico pilota della storia che ha conquistato più di 200 podi considerando tutte le categorie del Motomondiale. - 196 dei 232 podi ottenuti da Valentino Rossi (84%) sono arrivati nella Classe maggiore (500 e MotoGP)

- Solo in tre delle sue 23 stagioni nel Motomondiale Valentino Rossi non è riuscito a vincere un singolo Gran Premio (in tutte le Classi): nel 2011, 2012 e 2018.

- Valentino Rossi è il pilota per il quale è trascorso più tempo fra la sua prima e la sua ultima vittoria nel Motomondiale in tutte le Classi: 20 anni 10 mesi e 7 giorni, fra il Gran Premio della Repubblica Ceca 1996 (18/8/1996, in 125) e il Gran Premio d’Olanda 2017 (25/6/2017, in MotoGP).

- Valentino Rossi è il pilota per il quale è trascorso più tempo fra la sua prima e la sua ultima vittoria in Classe Regina: 16 anni 11 mesi e 16 giorni, fra il suo primo successo (Gran Premio del Regno Unito in 500, 9/7/2000) e l’ultimo (Gran Premio d’Olanda 2017 in MotoGP, 25/6/2017).

- Valentino Rossi è il pilota che ha conquistato più podi consecutivi nella Classe regina (23, tra il Gran Premio del Portogallo nel 2002 e il Gran Premio del Sudafrica nel 2004).

- Valentino Rossi ha ottenuto 10 vittorie sui circuiti di Barcelona-Catalunya e Assen: i circuiti in cui ha vinto più gare considerando tutte le categorie.

- Valentino Rossi è il settimo pilota più anziano della storia a vincere un Gran Premio nella Classe regina (Gran Premio d’Olanda 2017, 38 anni e 129 giorni).