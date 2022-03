Thohir, dall'Inter alla... MotoGP: prepara la grande festa per l'esordio a Mandalika

TUTTO PRONTO

Già esauriti i biglietti per il ritorno del Motomondiale in Indonesia, con l'ex presidente dell'Inter e oggi ministro impegnato nell'organizzazione dell'evento

L'Indonesia torna ad ospitare il Motomondiale dopo 25 anni. La seconda gara della stagione 2022, in programma domenica 20 marzo, sarà disputata sul tracciato del Pertamina Mandalika International Circuit, che già lo scorso anno aveva visto correre la Superbike. L'evento è molto sentito in loco e sarà preceduto da festeggiamenti che inizieranno nella capitale Jakarta, con una parata di 20 piloti, prevista per mercoledì 16, che inizierà e finirà al Palazzo Merdeka. La MotoGP scopre Mandalika





































































































Il presidente Joko Widodo ospiterà al palazzo i centauri e alcune star locali, per poi unirsi a loro. Alla sfilata parteciperanno, tra gli altri, quasi tutti i piloti della MotoGP, compresi Marquez, Bagnaia, Mir e il vincitore di Losail, Bastianini.

Ad accoglierli ci sarà anche il ministro indonesiano delle Imprese statali, e vecchia conoscenza del calcio italiano, Erick Thohir. L'ex presidente dell'Inter ha recentemente confermato che i biglietti per il giorno della gara sono già esauriti, con un numero limitato di extra ora disponibili per soddisfare la forte domanda. Insomma, è tutto pronto per un GP d'Indonesia che si preannuncia spettacolare.