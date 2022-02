MotoGP, test Mandalika: Pol Espargarò chiude davanti a tutti, in ripresa Bagnaia

TEST MOTOGP

Lo spagnolo chiude in testa alla combinata dei test di Mandalika, bene Bagnaia

È la Honda ufficiale guidata da Pol Espargarò a chiudere davanti a tutti la tre giorni di test in Indonesia, a Mandalika, della MotoGP. Il pilota spagnolo rompe gli indugi nella terza e ultima giornata di prove precedendo, con il tempo di 1:31.060, la Yamaha dell'iridato Fabio Quartararo e la Ducati factory di Luca Marini, leader delle prove nella giornata di ieri. In ripresa l'Aprilia di Aleix Espargarò, in ripresa Bagnaia che conquista il sesto tempo dietro Morbidelli. La MotoGP scopre Mandalika

























































Terza e ultima giornata di test a Mandalika per la MotoGP e occasione per Pol Espargarò di testare i cavalli della sua nuovissima Honda RC213V. Lo spagnolo, che ha chiuso la giornata col miglior tempo in 1:31.060, conquista il miglior crono della combinata lasciando più che soddisfatti nel box giapponese. Dietro di lui la Yamaha dell'iridato Quartararo, con un ritardo di soli 14 millesimi, e più staccato Marini. Il pilota del team Mooney VR46 non è infatti riuscito a migliorare il tempo registrato ieri, portandosi terzo in combinata con 229 millesimi di ritardo.

Marini non è l'unico che non ha migliorato il tempo rispetto alle giornate precedenti. A fargli compagnia anche Marc Marquez, nono a quattro decimi da Pol Espargarò, la Suzuki di Mir, le altre Ducati di Bastianini e Martìn e le due KTM Tech3 di Gardner e Fernandez, con quest'ultimo che ha deciso di abbandonare la sessione dopo l'ennesima caduta che ha fatto temere il team.

Tornando ai piani alti della classifica cronometrica sorridono anche Aprilia, con entrambe le moto in top 10 grazie al quarto tempo di Aleix Espargarò e l'ottavo di Vinales, e la Ducati di Pecco Bagnaia che si migliora e va in ripresa al sesto posto in una pista non del tutto perfetta. La Desmosedici GP-22 ha margine di miglioramento e potenza per sorprendere nella nuova stagione, con i test di Mandalika solo l'assaggio della sua potenza che però, come giusto che sia, non viene sprigionata nell'immediato primo impatto con la pista.

In top 10 anche Morbidelli col 5° tempo, Rins col 7° e Zarco con il 10°. Fatica l'altra Ducati ufficiale di Miller, che non va oltre il 18° tempo, così come entrambe le KTM ufficiali che si fermano all'11° e 15° crono in combinata.