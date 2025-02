Test MotoGP, Bagnaia: "Bilancio positivo, Marc Marquez per ora è davanti"

Poi qualche considerazione sul confronto col nuovo compagno di box Marc Marquez, vero dominatore dei test col primo tempo in assoluto e anche nel passo gara. "In Malesia avrei detto che eravamo alla pari, qui lui ha avuto un test più proficuo in termini di performance, è riuscito a migliorarsi e in questo momento è un po' avvantaggiato - ha precisato Bagnai -. Però è difficile e inutile trarre delle conclusioni solo dai test".