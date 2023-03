Super Gran Premio di MotoGP e F1? L'idea di Ezpeleta e Domenicali: "Insieme nello stesso GP"

LA PROPOSTA

Ezpeleta e Domenicali, guide delle due e quattro ruote, hanno discusso dell'ipotesi di un Super GP

© Getty Images Presto MotoGP e F1 potrebbero correre sullo stesso tracciato nello stesso weekend. È l'idea del Ceo di Dorna Carmelo Ezpeleta e di Stefano Domenicali, Ad di F1, che si sarebbero incontrati a Portimao discutendo dell'ipotesi di un "Super Gran Premio" in cui moto e monoposto girerebbero nello stesso fine settimana. Una proposta al momento considerata folle e soltanto ipotizzata: "Dobbiamo capire se sia possibile, ma non prima del 2027".

Il Ceo di Dorna Ezpeleta, sentito da Cope, ha spiegato: "Se ci fosse la possibilità che il circuito cittadino andasse bene per entrambi, lo prenderemmo in considerazione. Non deve per forza essere lo stesso. A un certo punto ci è venuto in mente, sia a me che a Stefano, ma al momento non si può fare. Naturalmente non smetteremo di indagare sulla possibilità di farlo, anzi. Ci sono molte cose da risolvere, perché alcune delle nostre misure di sicurezza (vie di fuga, ndr) non vanno bene per loro, la questione dei diversi sponsor... ma ci stiamo pensando".

"Abbiamo contratti firmati con i circuiti fino al 2027, sarebbe per dopo” ha sottolineato quindi Ezpeleta. Non c'è dunque alcuna certezza, ma i due promoter del mondo delle corse ne avrebbero parlato e avrebbero lanciato l'amo nella speranza di una pesca "super" per i prossimi anni.