Sprint Race MotoGP, Bagnaia: "Quanto è bello il Mugello? Mi sono divertito"

Il pilota Ducati sorride in un sabato perfetto che gli ha regalato pole e successo in Sprint

Francesco Bagnaia si gode il Mugello, pista che gli ha dato tanta soddisfazione e gli ha riempito il cuore d'emozione. Commentando il successo in Sprint Race, il pilota Ducati si è detto orgoglioso di quanto fatto e ha ammesso di essersi divertito in pista e col pubblico: "Ho avuto un po' di paura alla fine perché al settore 2 e 3 pioveva tanto. Sapevo che il passo era forte abbastanza per essere in battaglia, Bezzecchi è stato competitivo e ho cercato di non lasciargli spazio per sorpassare. Mi sono divertito tanto, vedere tanta gente qui è fantastico. Ma quanto è bello il Mugello?".

E il successo arriva davanti all'amico, ma nemico per il Mondiale, Marco Bezzecchi: "Rispetto a Bez ho qualche anno di esperienza in più in MotoGP, ma oggi è stata critica perché ero preoccupato per la pioggia. Non so se si è notato, ma all'Arrabbiata 1 e 2 andava giù forte. Ho provato a fare il mio passo consapevole che Bezzecchi era dietro perché era forte e conosco il suo potenziale".

"Questa è una pista particolare, le curve sono lunghe e non finiscono mai e ti ingolosiscono, come la Bucine, di dare subito gas" il commento dell'iridato.

E a proposito del pubblico, Pecco ha commentato il momento dell'inno cantato durante la premiazione: "Fantastico, perché rispetto all'anno scorso c'è gente in più. Momento emozionante, ho avuto i brividi. Noi italiani sappiamo fare casino ed è fantastico sia così".