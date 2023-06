MotoGP Italia: Bagnaia vince la Sprint Race, secondo Bezzecchi

gp italia

Sabato da doppietta per il pilota Ducati che dopo la pole conquista anche il successo nella Sprint davanti a Bezzecchi

La prima Sprint Race al Mugello















1 di 9 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 9 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Francesco Bagnaia vince la Sprint Race del GP d'Italia. In una gara da 11 giri condizionata da una leggera pioggia caduta dopo il primo giro, il pilota italiano apre la tripletta Ducati al Mugello precedendo la VR46 di Marco Bezzecchi e l'altra Desmosedici del team Prima Pramac di Jorge Martìn. Un successo che permette all'iridato di allungare a 4 punti il vantaggio proprio su Bezzecchi in classifica mondiale. Giù dal podio le altre Ducati di Zarco e Marini, soltanto 10° Fabio Quartararo dietro a Enea Bastianini.

Sabato perfetto per Francesco Bagnaia e la Ducati, col pilota italiano che piazza la doppietta in Sprint Race dopo la pole conquistata poche ore prima. Alla prima mini-gara della storia del Mugello, l'iridato si prende la scena dominando gli 11 giri in pista che sono stati lo spot del formato voluto dalla MotoGP per questa stagione. Tra chi come le Ducati hanno provato la fuga, infatti, c'è stato anche chi si è dovuto leccare le ferite per alcune entrate troppo aggressive nel tentativo frettoloso di risalire la china. Ne sanno qualcosa Alex Marquez e Rins, che con Gresini e Honda LCR sono stati costretti a salutare anzitempo la Sprint.

Ma a sorridere c'è sempre lui, un Pecco da incorniciare che nonostante il sorpasso subito da Martìn dopo pochi giri ha saputo mantenere la calma anche sulla pista umida. Con una pioggerellina fastidiosa e pronta a tradire, il campione in carica della MotoGP ha tenuto ben salda in mano la sua Desmosedici fino a piazzare il sorpasso decisivo su una sbavatura di Martìn per poi fuggire via verso il successo. Alle sue spalle il "nemico-amico" della stagione, quel Marco Bezzecchi che in Ducati della VR46 sta sorprendendo tutti. Con un gap di tre decimi, il pilota del team di Valentino Rossi, presente al Mugello dopo il successo della Le Mans Cup con la GT3, ha cercato di mantenere il passo, ma poi si è arreso accontentandosi del secondo gradino del podio davanti al citato Martìn.

Giù dal podio altre due Ducati e una vecchia conoscenza della casa di Borgo Panigale. Zarco e Marini, infatti, precedono Miller, con l'australiano in KTM protagonista di una carenata non di poco conto su Marc Marquez che dalla seconda casella in griglia è scivolato fino al 7° posto finale in Sprint Race. A punti anche Aleix Espargarò in Aprilia e il rientrante Enea Bastianini.

Nulla da fare, invece, per la Yamaha di Fabio Quartararo, che ha chiuso decimo davanti a Brad Binder e all'Aprilia RNF di Miguel Oliveira.