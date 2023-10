Sprint Buriram: Martin senza rivali, Binder e Marini sul podio

GP THAILANDIA MOTOGP

Lo spagnolo vince la gara breve e guadagna terreno nella classifica generale

Martin si rifà sotto a Bagnaia











1 di 7 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 7 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Sprint vincente di Jorge Martin a Buriram. Lo spagnolo di Prima Pramac domina dalla pole position la gara breve del Gran Premio della Thailandia (settimo successo del 2023 in questo formato). Con lui sul podio Brad Binder con la KTM ufficiale e Luca Marini con la Ducati VR46. Autore di una partenza poco brillante, Bagnaia chiude settimo dietro a Marc Marquez, Aleix Espargarò e Marco Bezzecchi, n quest'ordine dal quarto al sesto posto. Il vantaggio del campione in carica su Martin scende da 27 a 18 punti (369 a 351). A chiudere la top ten Alex Marquez, Johann Zarco e Jack Miller che porta anche la seconda KTM Red Bull nelle posizioni che contano.

© Getty Images

LA CRONACA DELLA GARA

Martin scatta al comando dalla pole davanti a Marini ed Espargarò: perde tre posizioni nel corso del primo giro Bagnaia (nono), che si tocca con Zarco. Binder salta Espargarò all'inizio del secondo giro. Scivolata per Nakagami nella curva che immette sul rettifilo dei box. Binder ingaggia Marini per la seconda posizione, mentre Bezzecchi supera Marc Marquez per la quinta posizione. Bagnaia intanto guadagna la settima piazza e prova a ricucire lo stappo con la testa della corsa. Fuori gara Augusto Fernendez (GASGAS). Binder infila Marini e tenta il riaggancio con il leader Martin a otto giri dal termine. Si ritira ai box Fabio Di Giannantonio. Martin vince la sua settima Sprint stagionale davanti a Binder e Marini. Bel quarto posto di Marc Marquez che precede Aleix Esparagarò. Bagnaia tenta il sorpasso su Bezzecchi nel finale dell'ultimo giro ma il romagnolo di VR46 respinge l'assalto e chiude sesto.