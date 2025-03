Sotto a chi tocca: Austin terra di conquista per gli outsider: chi sarà il prossimo?

Spingendoci ancora oltre, come non ritagliare un ruolo da outsider superlusso a Johann Zarco? In sella alla Honda LCR, il pilota di Nizza ha una voglia matta, esperienza quanto basta ed è quinto nella classifica generale grazie ad un buon inizio di stagione. Vale anche la pena ricordare, tornandoci sopra, che non più tardi di due anni fa Rins regalò da queste parti alla Honda la sua più recente (e quantomai episodica) vittoria nella premier class e proprio grazie al team di Lucio Cecchinello del quale Zarco è il pilota di punta. Ricordiamo anche che - per quanto non esplosivo - il primissimo scorcio di Mondiale vede Honda in crescita: nel Mondiale Costruttori la Casa giapponese è la prima (seppur lontanissima) cacciatrice della Ducati, davanti ad Aprilia, KTM e Yamaha. Quanto poi ad estendere la chance-vittoria ai due ufficiali Honda Luca Marini e Joan Mir, beh... meglio non spingersi così in là, ricordando però che la "Lone Star" della bandiera del Texas potrebbe brillare (e sventolare) anche sopra le loro teste. Nella terra delle opportunità l'eccezione (alla regola-Marquez in questo caso) può diventare la regola!