Silverstone Sprint: Alex Marquez batte Bezzecchi, Vinales sul podio con Aprilia

GP INGHILTERRA

Il fratello minore del Cannibale Marc vince un Sprint andata in scena su condizioni insidiose

© Getty Images Marquez sul gradino più alto del podio! Non son tratta però di Marc ma di suo fratello Alex che regala una bella vittoria al team Gresini resistendo al ritorno finale di Marco Bezzecchi nella Sprint di Silverstone. Scattato dalla pole, il pilota del team VR46 ha faticato ad ingranare sull'asfalto viscido e si è dovuto così accontentare del secondo gradino del podio, avvicinandosi però nel Mondiale a Francesco Bagnaia (ventisette i punti di differenza tra i due) che ha vissuto una Sprint... di nome ma non di fatto, dovendosi accontentare della quattordicesima casella del ranking. Sul podio con il vincitore Marquez e con Bezzecchi sale anche Maverick Vinales con l'Aprilia.

Ai piedi del podio chiude Johann Zarco che nel finale riesce ad infilare l'altra Aprilia factory di Aleix Espargarò (a lungo quarto). Dalla sesta alla decima posizione Jorge Martin, Jack Miller, Augusto Fernandex (GASGAS), Brad Binder e Miguel Oliveira che porta a tre le Aprilia nella top ten, in sella alla RS-GP del team RNF.

Bezzecchi prende la testa dalla pole al via ma viene infilato da Miller dopo due curve. Alla fine del primo dei dieci giri in programma l'australiano guida davanti a Martin che gli dà del filo da torcere, Bezzecchi è terzo davanti ad Alex Marquez. Perde due posizioni Martin, ora quarto, mentre il giovane Marquez - a suo agio sul bagnato - va all'arrembaggio e prende la testa con la Ducati Gresini, tirandosi però dietro Bezzecchi, ora secondo. Solo undicesimo Bagnaia che non si prende troppi rischi sull'asfalto che si asciuga lentamente. Vinales miglior Aprilia man in quarta posizione, seguito da Martin, in lotta con l'altro pilota della Casa veneta Aleix Espargarò che al quarto giro passa il connazionale di Prima Pramac, Vinales va all'attacco del terzo gradino del podio e al secondo tentativo si mette alle spalle la KTM di Miller, quasi subito superato dall'altra Aprilia. Bagnaia scala in dodicesima posizione a metà distanza, il suo compagno di squadra Bastianini è quattordicesimo. Marc Marquez in grande difficoltà: diciottesimo. Quartararo desolatamente ultimo. Zarco e Martin saltano Miller. Di Giannantonio infila Bagnaia che non può opporre resistenza. Nel finale Bezzecchi tenta il tutto per tutto ma Marquez tiene duro e la spunta sul traguardo, Vinales completa il podio. Bagnaia "resiste" al compagno di squadra Bastianini al margine basso della zona punti, Marc Marquez conferma suo malgrado la diciottesima posizione alle spalle di Joan Mir con la Honda HRC gemella di Mir, alle spalle di un rassegnato Quartararo solo la Honda LCR di Lecuona.