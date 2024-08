Silverstone: Martin prenota la pole, Espargaró e Bagnaia sfidanti ufficiali

PREQUALIFICHE

Il pilota madrileno chiude imbattuto la giornata d'avvio del weekend che segna la ripresa delle operazioni dopo la pausa estiva

© Getty Images Jorge Martin copia e incolla il miglior tempo del primo turno di prove libere del Gran Premo di Gran Bretagna e "stacca" il miglior tempo della prequalifica di Silvertone: un minuto, 57 secondi e 911 millesimi il tempo del pilota madrileno di Prima Pramac che precede di 45 millesimi la Aprilia ufficiale di Aleix Espargaró (vincitore del GP dello scorso anno) e di 119 millesimi Francesco Bagnaia con la Ducati Lenovo. Dietro al campione del mondo in carica il suo compagno di squadra Enea Bastianini (+0.279). A completare la top five Jack Miller che - in sella alla KTM Red Bull - conferma la buona performance delle prove libere. Nelle prime dieci posizioni (e quindi direttamente ammessi alla caccia alla pole per la Sprint del sabato e il GP domenicale) in quest'ordine Fabio Di Giannantonio (+0.407), Brad Binder a 475 millesimi, Maverick Vinales (tre soli millesimi più del sudafricano), Marco Bezzecchi (+0.595) e Marc Marquez (+0.674).

© Getty Images

Partiranno invece dal Q1 (tra gli altri) le qualifiche di Franco Morbidelli (autore dell'undicesimo tempo a 731 millesimi dal proprio compagno di squadra), di Raul Fernandez (dodicesimo con la Aprilia-cleinti di Trackhouse) e di Pedro Acosta, tredicesimo con la KTM rossa by Gas Gas che chiude a quasi un secondo (922 millesimi) dal connazionale Martin un avvio di weekend a dir poco interlocutorio. Qualifiche con partenza ad handicap anche per Alex Marquez (con la seconda Ducati Gresini) e per il campione del mondo 2021 Fabio Quartararo, solo sedicesimo con la Yamaha M1 ufficiale Monster Energy.