Silverstone Libere 1: comanda Zarco, Bagnaia guida gli inseguitori

PROVE LIBERE 1

Miglior tempo del pilota francese del team Pramac nel turno che apre il programma del dodicesimo appuntamento stagionale

© Getty Images Dopo cinque settimane di inattività, la MotoGP inizia il girone di ritorno del Mondiale con il miglior tempo di Johan Zarco in sella alla Ducati Pramac nel primo turno di prove libere del GP d'Inghilterra. Alle spalle del francese la Desmosedici GP di Francesco Bagnaia (+0.027), vittima di una scivolata nelle battute iniziali della sessione, come d'altra parte lo stesso Zarco prima dell’exploit finale. Terzo tempo per Alex Rins (+0.327), davanti a Fabio Quartararo, staccato di 545 millesimi.

Accomunati da altrettante scivolate in due diversi momenti delle prove, il capoclassifica ed il primo dei suoi inseguitori mettono la Ducati in cima alla graduatoria, tra di loro separati da ventisette soli millesimi di secondo. Più ampio il margine su Alex Rins che - dopo aver guardato tutti dall'alto in basso per buona parte del turno - deve accontentarsi della terza piazza, a 327 millesimi da Zarco e quindi a tre decimi tondi tondi da Bagnaia, la cui scivolata in curva quattro è stata in qualche modo meno "rovinosa" di quella di Zarco alla curva sette.

È già piuttosto consistente invece il ritardo del leader della generale Quartararo, di 45 millesimi superiore al mezzo secondo. Il Diablo ha approfittato del turno iniziale del weekend per saggiare (e pulire!) la corsia d’asfalto del Long Lap Penalty che dovrà scontare domenica per il l'entrata... a ruota tesa sul rivale per il titolo Aleix Espargarò nel GP d'Olanda di fine giugno ad Assen.

Takaaki Nakagami spinge la Honda Idemitsu LCR fino alla quinta casella (+0.555): fanno quattro moto diverse nella top five, che diventano cinque (manca solo la KTM...) nelle prime sei posizioni con Aleix Espargarò (quinto ma a 737 millesimi) e Maverick Vinales subito in coda al compagno di squadra (+0.906). Rimane dentro il secondo del leader il campione del mondo 2020 Joan Mir (+0.950).

Jorge Martin con l'altra Ducati Pramac e Brad Binder con la migliore delle KTM (eccola!) chiudono la top ten, dalla quale rimangono esclusi Pol Espargarò e Jack Miller. Avvio di weekend in salita anche per Enea Bastianini che non va oltre la sedicesima posizione con la Ducati Gresini (+1.326). Scatta infine dalla ventesima casella delle FP1 il terzultimo weekend della carriera di Andrea Dovizioso (+1.855). Davanti al forlivese la Ducati VR46 di Luca Marini, alle sue spalle invece un'altra Yamaha: la M1 Monster di Franco Morbidelli.