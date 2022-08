Silverstone FP3: Espargarò sale in cattedra; 2. Martin. Quartararo (6.) precede Bagnaia

PROVE LIBERE 3

Il pilota dell'Aprilia davanti a tutti nella terza sessione di prove libere della premier class

© Getty Images Miglior tempo di Aleix Espargarò nel terzo turno di prove libere del Gran Premio d'Inghilterra. Alle sue spalle Jorge Martin con la Ducati Pramac (+0.028) e Jack Miller con la GP22 factory, staccato di 78 millesimi. La sequenza Ducati prosegue con Johan Zarco (+0.090) ma si interrompe con il quinto tempo di Maverick Vinales (Aprilia) a 321 millesimi dal compagno di squadra. Sesto tempo per Fabio Quartararo davanti a Francesco Bagnaia. Ingresso diretto nella fase finale delle qualifiche (Q2) anche per Joan Mir, Luca Marini e Alex Rins.

Il fine settimana di Silverstone entra nel vivo e si accende nel finale del terzo turno di prove libere. Mentre era lanciato nel suo secondo time attack, "Pecco" Bagnaia ha trovato sulla propria traiettoria la Aprilia di Alex Espargarò ed è stato costretto ad abbandonare all'istante il proprio giro veloce, mandando prontamente... a quel paese il pilota spagnolo che da parte sua ha ricambiato. Al termine della sessione però i due si sono reciprocamente chiariti, ancora in pista. Entrambi si sono qualificati in scioltezza per il Q2 delle qualifiche: Aleix lo ha fatto siglando addirittura il miglior tempo, la punta del team Ducati Lenovo lo ha fatto con il settimo tempo, a 371 millesimi dal rivale.

© Getty Images

Classifica molto corta: premessa di grande battaglia in qualifica, almeno per quanto riguarda le posizioni di vertice. Ultimo a provare il time attack, Jorge Martin ha riscattato con il secondo tempo (a 28 soli millesimi dal connazionale) un venerdì trascorso nell'ombra del proprio compagno di squadra Zarco. Da parte sua il francese occupa la quarta casella della graduatoria, subito alle spalle dell'australiano Miller, ma nei minuti conclusivi del turno è incappato nella seconda caduta del weekend, fatto che potrebbe aver minato la sua fiducia in vista della sfida per la pole position. Alle spalle dei primi quattro - racchiusi nello spazio di un decimo scarso - Vinales chiude la top five con l'altra RS-GP italiana ma il suo distacco è già di 321 millesimi.

© Getty Images

Non scopre le sue carte Quartararo, sesto a 365 millesimi dalla vetta mentre Bagnaia, settimo alle spalle del campione in carica, sembra aver trovato la quadra e si candida ai fuochi d'artificio per la sessione di qualifica. La grinta non gli fa certo difetto, stando a quanto si è visto nel battibecco da pista con Espargarò! Nemmeno la convinzione di essere dalla parte della ragione, peraltro, almeno dalla gestualità delle reciproche spiegazioni ancora in pista, prima delle prove di partenza.

Molto più contenute le chances dei due piloti Suzuki: Mir e Rins si assicurano l'accesso diretto allo showdown del Q2 con l'ottavo ed il decimo tempo, separati dalla Ducati VR46 di Luca Marini. Toccherà invece saltare in sella già in occasione del Q1 invece al compagno di quest'ultimo Marco Bezzecchi e ad Enea Bastianini, rispettivamente undicesimo e dodicesimo davanti a Franco Morbidelli, il cui tredicesimo tempo rappresenta comunque un passo avanti rispetto alle performances del venerdì. Risale invece solo in parte la corrente Andrea Dovizioso: il diciassettesimo tempo non autorizza il forlivese a coltivare gradi ambizioni per il terzultimo gran premio della sua carriera.