Saldi di fine stagione a Valencia: tutti i duelli dell'ultimo GP dell'anno

Dopo la cancellazione di un anno fa per la disastrosa alluvione di fine ottobre, il sipario sul Motomondiale torna a calare al "Ricardo Tormo" di Cheste, nell'entroterra di Valencia, il cui posto era stato preso nel 2024 - con una vera e propria corsa contro il tempo da parte di Dorna e organizzatori catalani - dal Circuit de Catalunya di Barcellona, per il Solidarity Grand Prix vinto da Francesco Bagnaia sia nel formato Sprint che nel GP vero e proprio. Un precedente beneaugurante per il ducatista che si appresta a chiudere la sua deludente stagione tentando la missione (al limite dell'impossibile) di strappare a Marco Bezzecchi la terza casella della classifica finale. Sono infatti trentacinque i punti di ritardo di Pecco dal pilota Aprilia (323 a 288) e in palio per il primo posto - anzi per i due primi posti - ce ne sono "solo" trentasette.