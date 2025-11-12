Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Motogp
MOTOGP

Saldi di fine stagione a Valencia: tutti i duelli dell'ultimo GP dell'anno

L'anfiteatro naturale valenciano definisce l'esito delle sfide "accessorie" di un Mondiale monotematico

di Stefano Gatti
12 Nov 2025 - 11:38
© Getty Images

© Getty Images

Dopo la cancellazione di un anno fa per la disastrosa alluvione di fine ottobre, il sipario sul Motomondiale torna a calare al "Ricardo Tormo" di Cheste, nell'entroterra di Valencia, il cui posto era stato preso nel 2024 - con una vera e propria corsa contro il tempo da parte di Dorna e organizzatori catalani - dal Circuit de Catalunya di Barcellona, per il Solidarity Grand Prix vinto da Francesco Bagnaia sia nel formato Sprint che nel GP vero e proprio. Un precedente beneaugurante per il ducatista che si appresta a chiudere la sua deludente stagione tentando la missione (al limite dell'impossibile) di strappare a Marco Bezzecchi la terza casella della classifica finale. Sono infatti trentacinque i punti di ritardo di Pecco dal pilota Aprilia (323 a 288) e in palio per il primo posto - anzi per i due primi posti - ce ne sono "solo" trentasette.

© Getty Images

© Getty Images

Quinto due anni fa a Valencia nella Sprint e vincitore nel Gran Premio, Bagnaia l'aveva così spuntata su Jorge Martin (vincitore al sabato) nella corsa al titolo, aggiudicandosi così la sua seconda corona iridata nella premier class e la sua terza in totale. O la va o la spacca insomma per il torinese che deve però al contempo difendersi da Pedro Acosta che attraversa un periodo di grande forma che dura da quattro gare e "dista" solo tre punti dallo stesso Bagnaia (288 punti a 285).

© Getty Images

© Getty Images

Tra le sfide "residue" di una stagione che nel suo finale ha dovuto fare a meno del suo padrone assoluto (lasciando campo libero ai suoi avversari) c'è anche quella tra Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli per la sesta casella della classifica finale. Nel derby VR46 attualmente il romano di Giannantonio guida con dodici punti di vantaggio (239 a 227) nei confronti del compagno di squadra italobrasiliano che peraltro nell'anfiteatro valenciano vanta la vittoria nella MotoGP di cinque anni fa. Complicatissimo per Fermin Adeguer - che insegue entrambi a quota 2023 - inserirsi nella sfida, ma lo spagnolo a Valencia è un avversario temibilissimo per tutti ed è uno dei candidati al podio, naturalmente insieme al suo capitano Alex Marquez che punta dritto al quarto centro stagionale per rendere meno pesante il distacco dal fratello maggiore (attualmente di cento punti tondi), sicuramente presente nel fine settimana per i festeggiamenti del suo nono titolo.

© Getty Images

© Getty Images

È piuttosto lunga per finire la lista dei piloti che puntano a salutare il 2025 con un acuto. Nono nel Mondiale con 198 punti e al riparo da attacchi alle sue spalle (Raul Fernandez insegue a quota 146 e difende un solo punto di vantaggio su Brad Binder nella corsa alla casella finale della top ten), Fabio Quartararo ha solo quattro punti di distacco da Aldeguer e la voglia matta di lasciare in extremis un segno vincente su una stagione largamente povera di soddisfazioni. Ragionamento che vale anche (e parecchio amplificato) per il suo compagno di squadra in Yamaha Alex Rins che - se in giornata sì - a Valencia (un po' come ad Austin) teme pochi rivali e può vantare la vittoria nel GP del 2022 con la Suzuki.

motogp
gp valencia
saldi
fine stagione
gp

Ultimi video

04:30
DICH BEZZECCHI - APRILIA DICH

Bezzecchi: "Da Martin posso imparare tutto"

00:19
Terribile incidente in Moto3

Moto3: spaventoso incidente tra Rueda e Dettwiler

00:20
gresini

Il team Gresini si veste di blu per il GP di Malesia

01:07
DICH AGOSTINI SU MOTGP DICH

Agostini: "Marquez e Rossi? Sono sullo stesso livello"

01:45
dronemisano

Ecco il drone che sfida la MotoGP a Misano

01:07
mgp25

La sfida Bagnaia-Marquez infiamma anche MotoGP 25

00:26
Buon compleanno dottor Rossi

Buon compleanno dottor Rossi

00:37
Spavento per Jorge Martin. Brutta caduta durante i test con Aprilia

Spavento per Jorge Martin: brutta caduta durante i test con l'Aprilia

02:20

Martin: "Voglio portare l'Aprilia a vincere"

01:56
DICH APRILIA BEZZECCHI 30/1 DICH

Bezzecchi: "Voglio fare dei bei risultati"

01:34
A tu per tu con Marc Márquez

A tu per tu con Marc Márquez

05:13
DICH PECCO BAGNAIA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Bagnaia non si nasconde: "Punto a vincere il Mondiale"

04:33
DICH MARQUEZ PRES. DUCATI 20/1 DICH

Marquez allontana la pressione: "Bagnaia è il favorito"

03:24
DICH GIGI DALLIGNA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Dall'Igna carico: "Avere due campioni è un vantaggio"

02:40
DICH MARTIN - APRILIA DICH

Martin: "Fantastico avere il numero 1, è stato facile decidere di portarlo"

04:30
DICH BEZZECCHI - APRILIA DICH

Bezzecchi: "Da Martin posso imparare tutto"

I più visti di Motogp

Dominio Bezzecchi a Portimao: Alex Marquez si arrende all'Aprilia, Bagnaia a terra

La consapevolezza di Bagnaia: "Sapevo in anticipo che quest'anno sarei stato molto vicino a cadere sempre"

Bagnaia: "Stagione che mi ha messo a dura prova. Terzo posto in classifica? Bez lo merita più di me"

Bezzecchi si gode il trionfo: "Gara fantastica, il team ha fatto un lavoro strabiliante"

Le pagelle di Portimao: weekend della consacrazione per Bezzecchi, bocciati Bagnaia e Morbidelli

L'Aprilia ritrova Martin per il finale di Valencia: "Obiettivo prepararmi al meglio per la prossima stagione"

Notizie del giorno
Vedi tutti
15:15
Bologna, Italiano perde anche Rowe: lesione al bicipite femorale
DICH MALAGO' PREMIO LIEDHOLM DICH
15:15
Malagò: "Olimpiade? Le cose stanno andando molto bene"
15:12
Bayern, Nico Jackson non convince: riscatto in salita
15:05
Atp Finals, doppio: vincono ancora Salisbury/Skupski
DICH DINO MENEGHIN PREMIO LIEDHOLM DICH
15:05
A Meneghin il premio Liedholm: "Onorato del premio. Oggi troppa tensione nello sport"