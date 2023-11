Rosso con riflessi iridati: Ducati celebra i suoi campioni del mondo a Bologna

MOTOGP E SBK

La Casa bolognese raduna tutti i suoi campioni per una serata-evento ad ingresso gratuito

© Ducati Corse Press Office Tempo di meritati festeggiamenti dalle parti di Borgo Panigale: "Campioni in festa" è l'evento con il quale -venerdì 15 dicembre - Ducati celebrerà alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) i successi sportivi di una stagione straordinaria. Nella MotoGP naturalmente (con il titolo piloti di Francesco Bagnaia, quello Costruttori e quello Team con Prima Pramac) ma anche nel Mondiale Superbike con Alvaro Bautista e in quello SuperSport con Nicolò Bulega.

© Getty Images

La festa Ducati avrà luogo venerdì 15 dicembre presso la Unipol Arena di Casalecchio di Reno (in provincia di Bologna) e sarà a ingresso gratuito. L’occasione consentirà a tutti i partecipanti di condividere la gioia di un 2023 da sogno celebrando insieme alla squadra di Borgo Panigale che, con impegno e passione, ha reso possibile questi risultati.



Tra i suoi protagonisti, la festa vedrà la partecipazione dei piloti Ducati, eroi indiscussi dei campionati su due ruote che hanno infiammato la passione dei tifosi durante la stagione. Ci saranno Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), Campione del Mondo MotoGP, Alvaro Bautista (Aruba.it Racing - Ducati), Campione del Mondo WorldSBK, Nicolò Bulega (Aruba.it Racing WSSP), Campione del Mondo WorldSSP, insieme anche a Jorge MartIn (Pramac Racing Team) e Marco Bezzecchi (VR46 Racing Team), che hanno completato in quest'ordine il podio iridato della premier class.



L’evento aprirà le porte alle ore 20.00 e sarà caratterizzato da un ricco programma che includerà uno spettacolo con l’intervento sul palco dei piloti e di altre figure chiave del mondo Ducati, a cui farà poi seguito un coinvolgente DJ set che proseguirà fino alla chiusura dell'evento, prevista intorno alle 00.30.



Tutti i dettagli relativi alla serata di Campioni in Festa saranno condivisi nei prossimi giorni attraverso i canali ufficiali Ducati. Per rimanere sempre aggiornati è disponibile la pagina ufficiale dell’evento sul sito Ducati.